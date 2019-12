Anuário RS

O Jornal do Comércio promoveu uma reunião-almoço de apresentação do Anuário de Investimentos RS 2019, no Palácio do Comércio. No evento, o editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, mostrou o quadro de investimentos em novos projetos no Rio Grande do Sul. A ocasião contou com palestras de Marco Antonio Villela de Abreu, diretor-presidente da RGE; Márcio Port, vice-presidente do Sicredi Sul/Sudeste; e Mauricio Harger, diretor-geral da CMPC Brasil. A publicação, tanto na versão impressa como nas plataformas digitais do JC, mostra também o investômetro, que atualiza a cada momento quando um novo empreendimento é anunciado.

múltiplas

Alexandre Guerra, presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat-RS) é o anfitrião, nesta quinta-feira, do jantar de confraternização da entidade no Plaza São Rafael. O espaço L'Arrivée - Moda-Decor-Café promove, nesta quinta-feira, o evento Open Summer. Na ocasião, serão apresentadas peças do designer Adalberto Amorim e nova coleção de Júlia Fleck. Juliano Barreto venceu a final nacional do Festival da Canção Aliança Francesa 2019, promovida pela Aliança Francesa de Porto Alegre, no Salão de Atos da Ufrgs. Como prêmio, ele ganhou uma viagem a Paris. Segue, até este domingo, no Moinhos

Shopping, a exposição Além da Beleza, que mostra o impacto que um sorriso harmônico representa na vida das pessoas. A direção é do fotógrafo Nathan Carvalho.

Fim de ano

Será nesta sexta-feira a festa de encerramento da temporada social do Porto Alegre Country Club, com coordenação da diretora social, Márcia Demetri, e com inspiração no clima do verão italiano. A gastronomia da noite festiva será do chef Rafael Jacobi, open bar com os drinks de Dudu das Caipiras e som do DJ Fofão. A produção do evento tem assinatura da Muller Festas.

Ação natalina

O Natal do Plaza São Rafael vai ser solidário e criativo. E quem vai ganhar o presente será o Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa. A árvore de Natal, localizada no lobby do hotel, receberá enfeites com corações artesanais, que podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 20,00 e trocados por um cartão em formato de bola natalina decorativa. O nome do projeto é Corações Solidários.

Presenças