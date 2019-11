A criatividade do Color Experience, realizado no Sui Rooftop, ficou por conta do quadro coletivo coordenado pelo artista visual Jotape Pax. Os participantes eram convidados a pintar uma parte da obra com as cores da Tintas Renner by PPG, incluindo a Porcelana Chinesa. O resultado foi muito bom! Entre os participantes estiveram Nelson Quinto, Chef Ju Correa, Mauren Motta, Oto Maciel, Rafael Mello, Rodrigo Hoffmann, Julia Cardones, Camila Frantz e Leonardo Giugno.

Maria Alice Martins, Claudio Gavioli e Fabrizia M. Gavioli no Sui Rooftop. Foto Marco Quintana/JC

Jotape Pax com o quadro coletivo. Foto Yuri Junges/divulgação/JC

Petrópolis

A Stemmer Rodrigues promove, de 27 de novembro a 1 de dezembro, a 4ª edição de sua Semana de Arte. O evento marca também a conclusão e a entrega do Poema Petrópolis, mais recente empreendimento da incorporadora e escritório de arquitetura. Integrando a programação, um piquenique em parceria com Valkiria Café, DVino e Oh My Bike recebe a vizinhança ao som do jazz de Cláudio Calcanhoto, neste sábado.

Noite beneficente

Norton Fernandes e Paulo Gasparotto conduziram o leilão

FOTOS DANI BARCELLOS/DIVULGAÇÃO/JC

Paulo Gasparotto e Norton Fernandes Filho comandaram um leilão nas dependências do Asilo Padre Cacique, que teve renda revertida para as obras assistenciais da entidade. O evento teve como objetivo divulgar e auxiliar o trabalho prestado pelo asilo, que realiza importantes ações humanitárias no Rio Grande do Sul. Foram ofertadas obras de arte, mobiliário, pratarias, porcelanas, tapetes orientais e objetos de decoração. Angela Goulart com Guido e Rute Milman no Asilo Padre Cacique

Do céu

A peça As quatro direções do céu, direção de Camilo de Lélis, volta a cartaz em Porto Alegre, na V Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres, na Câmara Municipal, em apresentações dias 29 e 30 de novembro. Trata-se a primeira tradução do texto do autor alemão Roland Schimmelpfennig para o português e a primeira montagem no Brasil. No elenco estão Renata de Lélis, Diogo Cardoso, Maira Cibele e Tiago Contte.

