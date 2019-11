Jornal do Comércio, com seu canal de empreendedorismo GeraçãoE, A cerimônia de entrega do Top de Marketing 2019 da ADVB-RS foi durante prestigiado jantar realizado na Casa NTX. O, com seu canal de empreendedorismo GeraçãoE, venceu na categoria Comunicação . A distinção foi recebida pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero. Rafael Biedermann Mariante, presidente da ADVB-RS, recepcionou os convidados. Patti Leivas e Paulo Germano apresentaram a premiação, que reconheceu os melhores cases e estratégias de marketing.

Clenir Wengenowicz Drebes e Otelmo Drebes, ele premiado como Personalidade de Marketing

Vitor Hugo Boff, Simona Garcia e Paulo Barcellos, da Unicred

Líderes e vencedores

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre receberá, amanhã, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, o troféu Destaque Comunitário do Prêmio Líderes e Vencedores. Entregue desde 1995, o prêmio já é uma tradição do Rio Grande do Sul, sendo uma iniciativa da Federasul e da AL-RS para homenagear anualmente personalidades, empresas e projetos culturais e sociais de destaque em suas áreas de atuação.

Martha Becker

Evane e Martha Becker apresentaram a nova marca e identidade visual da Martha Becker Comunicação

VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Fio da trama

A influenciadora de moda Consuelo Blocker e sua irmã, a mestra em Literatura Russa Alessandra Blocker, lançam, nesta quarta-feira, o livro O fio da trama, resgatando a trajetória da família Pascolato em mais de um século. O evento será na loja da Anselmi, no Iguatemi, com a presença de Consuelo, que reside na Itália, da digital influencer Claudia Bartelle e de Costanza Pascolato. A direção da Anselmi, Maria de Lourdes, e os filhos Eduardo, Sandra e Patrícia recepcionarão os convidados.

Italianos

O Museu da Ufrgs recebe, até 13 de dezembro, a exposição Italianos e o Brasil, com curadoria de Charles Tonet. O projeto utiliza recursos gráficos e tecnológicos para contar a história da imigração italiana, a chegada ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, e os motivos que levaram os imigrantes a sair da Itália. Apresenta os costumes e as tradições que eles trouxeram para o Brasil. Arquitetura, artesanato, dança, música, economia, gastronomia, lazer e religiosidade estão entre os temas retratados.

Aniversário

Os primos Lorenzo Barcellos e Paola Fontoura comemoraram o aniversário dele na residência de sua mãe, Gabriela Fontoura Brasil

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

múltiplas