A reunião-almoço MenuPOA, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre teve como tema IEE - 35 anos formando líderes. O encontro, que contou um pouco da trajetória de sucesso do Instituto de Estudos Empresariais, teve a participação do presidente da entidade Pedro de Césaro e do ex-presidente e atual conselheiro, Roberto Rachewsky. O presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, recebeu os convidados no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

Os palestrantes Pedro de Cesaro, presidente do IEE, e Roberto Rachewsky

A Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea/RS promove, no dia 19 de novembro, um leilão na ala residencial do Palácio Piratini, visando a construção da nova sede do MAC-RS, no 4º Distrito. A recepção será no Salão de Verão, com coquetel assinado pelo Grupo Press Gastronomia. Daniel Chaieb vai apregoar os lotes que contam com artistas plásticos engajados na causa e que doaram obras de seu acervo.

O Plaza São Rafael Hotel montou uma escrivaninha onde as pessoas podem pegar um livro e levar, sem necessidade de devolução, ou simplesmente deixar um livro que já leu e quer que outros leiam. A campanha de incentivo à leitura tem a hashtag #compartiLER e, em cada livro disponível, há um marcador de página, e quem apresentá-lo no lobby bar ganha um cafezinho. A ação vai até este domingo, quando se encerra a 65ª edição da Feira do Livro.

Rogério Concli, diretor da Terrunyo Wine Store, com Dennis Koch

No aniversário da Terrunyo Wine Store foram servidos 17 rótulos de vinhos, espumantes e champanhes de várias nacionalidades. A loja de Rogério Concli é referência no segmento e possui uma sala exclusiva Don Melchor, presente da vinícola chilena Concha Y Toro para a loja, que é a campeã em vendas da marca no Brasil. A novidade dos próximos meses é a chegada do Don Melchor safra 2017, vinho ícone e exclusivo. Patrícia Guimarães e Roberta Rohenkohl brindando a ocasião

O modelo Victor Hugo foi dublê de Will Smith

O paulista Victor Hugo, da JOY Model, mudou-se para Londres em 2014, aos 18 anos de idade, para se arriscar no mercado do entretenimento. Cinco anos depois, o brasileiro desponta como o dublê de Will Smith no filme Projeto Gemini, lançado mundialmente em outubro. Estrelado por Smith e dirigido por Ang Lee, o filme de ação valeu-se de efeitos digitais para fundir a imagem do ator à de Victor. O modelo já estampou publicidades para grifes como Gillette, Tommy Hilfiger, Coca-Cola, Nintendo e McDonald's.

