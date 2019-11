Benemerência

As debutantes do Porto Alegre Country Club encerraram suas atividades subindo à passarela, em um desfile em benefício do Cerepal - Centro de Reabilitação para Lesionados Cerebrais. A diretora social Márcia Demetri coordenou o evento intitulado Juntos Somos mais fortes, com curadoria de Valkiria Schotkis, da revista VLK. As meninas usaram modelos de Juliana Aragonez e joias de Betinha Schultz. A noite teve som do DJ Maurício Fofão e cardápio de Rafael Jacobi Gastronomia.

Patrícia Pozas Saboya e Salete Foernges no Country Club

Gala São Paulo

A BrazilFoundation e a Chanel promovem, hoje, a VI edição do Gala São Paulo, na Casa Fasano. Neste ano o evento homenageia três mulheres que ajudaram a construir a história do setor social no Brasil: Natalie Klein, fundadora do Instituto Samuel Klein, Alcione Albanesi, fundadora da instituição Amigos do Bem, e Maria Aparecida Silva Bento, coordenadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades.

Confraria

Mario Nasi com Paulo Alencastro no Sui Rooftop

FOTOS NÍCOLAS CHIDEM/JC

A Confraria Bon Vivant, liderada por Alberto Iriart, teve um simpático encontro no Sui Rooftop, onde Vinicius Garcia e sua equipe recepcionaram os integrantes. No cardápio, drinques, comidinhas e degustação de charutos de boa procedência. Na ocasião também foi brindado o aniversário de Paulo Alencastro, presidente de honra do grupo. Hoje, Paulo Scharlau repete a homenagem em reunião petit comité. Vinicius Garcia, Alberto Iriart e Paulo Scharlau no encontro da Confraria

South Brazil

A Gravura Galeria de Arte realiza, amanhã, a vernissage da segunda edição da exposição coletiva Art South Brazil in Miami. Contando com 17 artistas brasileiros, a exposição poderá ser visitada até 30 de novembro, na galeria Art Design Gallery, em Miami. Ao final da mostra, um brunch de será realizado para os artistas e convidados especiais, que estarão na cidade para também visitar a feira Art Basel Miami Beach.

Fronteira

As irmãs gêmeas Lala Aranha e Zenia Aranha da Silveira

/NÍCOLAS CHIDEM/JC

Lala Aranha, que reside no Rio de Janeiro, esteve em circulada pelo Sul juntamente com sua irmã Zenia Aranha da Silveira. Elas são sobrinhas de Oswaldo Aranha e estiveram em Alegrete para a exposição de telas com o tema Familiaridade, de Ainez Aranha Rosito, realizada no Museu Oswaldo Aranha. A ocasião foi em conjunto com o lançamento do livro Abrindo porteiras, de Andréa Oliveira, diretora de cultura. Depois estiveram em Bagé, onde ficaram hospedadas na centenária estância Santo Izidro.

Múltiplas