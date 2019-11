Roberto Bortot, cônsul-geral da Itália, foi o anfitrião na noite de abertura da mostra Leonardo da Vinci Gênio Universal, no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. A exposição é realizada pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e pelo Comitê Nacional para as Celebrações dos 500 Anos da Morte de Leonardo da Vinci, com o apoio da Câmara de Comercio Italiana do RS. As reproduções autênticas do gênio italiano podem ser conferidas até 18 de dezembro.

Loy Demari e Carmen Langaro no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

Pioneirismo

Os 22 anos do Gecom - Grupo de Estudos das Cirurgias de Obesidade e Metabólicas, serão comemorados no dia 21 de novembro no Terrace Gourmet Medplex Santana. O pioneirismo regional do Gecom se aplica não só à realização da cirurgia bariátrica aberta, como também à por videolaparoscopia. Já são milhares de pacientes beneficiados pelo tratamento, que viabiliza mudanças de hábitos alimentares e estilo de vida necessárias ao sucesso no longo prazo.

New York Style

Diogo Thomé e Felipe Marrelli se uniram por um desejo em comum: trazer a Porto Alegre um pedaço de Nova Iorque. Juntos, inauguram a Fold NYC Pizza Style, no Patio 24, que, até 11 de novembro, funciona em sistema soft opening e, a partir do dia 13, com operação completa. A proposta mantém o estilo das lojas nova--iorquinas, com um balcão com pizzas expostas, uma bancada e um mezanino.

Dado Bier

César Martins Costa e Vivian Martins Costa em tarde festiva no Dado Bier

/JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Lançamento

A ABF Developments promove, neste sábado, um brunch de pré-lançamento do novo empreendimento da empresa, o Balduino. O evento acontece na nova sede da ABF, na rua Carlos Huber, e marca o início das obras do Capítulo 1, condomínio de alto padrão apresentado em setembro. Haverá também uma mostra de imagens antigas do bairro Três Figueiras com trilha sonora do o Marmota Duo Jazz.

Di Paolo do Bourbon Wallig

Noêmia Gensas, Lucia Elbern e Vera Lucia Laitano no Nhoque do Bem, no Di Paolo do Bourbon Wallig

NÍCOLAS CHIDEM/JC

Para todos

A última edição do ano do projeto Arte para Todos Delphus promove uma coletiva de três autores que fazem arte figurativa com características e temáticas diferentes: Armando Gonzalez, Marcia Marostega e Victor Hugo Porto, com curadoria de Rita Raimondi. A Delphus Galeria abre suas portas neste sábado, para a inauguração da mostra e live painting com os artistas.

Múltiplas