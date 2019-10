Cumpleaños

O aniversário do colunista social do Jornal do Comércio, Eduardo Bins Ely, motivou um almoço por adesões no Dado Bier do Bourbon Country. A tarde festiva contou com gastronomia do chef Diego Mobayed e fundo musical de Guilherme Prestes ao piano. Entre as presenças estiveram Guilherme Englert, provedor da Santa Casa, Paulo Afonso Pereira, presidente da ACPA, Cláudio Lamachia, Suzana e Claudio Inácio Bins, Goreti e Roberto Bandeira Pereira, Carla Lubisco, Lisette Feijó e Kirsten de Kroes Titton.

Arnaldo Guimarães e Cláudio Lamachia abraçaram o aniversariante

Pedro Carneiro da Fontoura com a sobrinha Gabriela Fontoura Brasil

Andrea Duarte e Andrea Taffarel no almoço festivo

Com a parceria da Prefeitura Municipal, Porto Alegre recebe o espetáculo JK Um reencontro com o Brasil, a exposição O silêncio que grita e a palestra Um reencontro com o Brasil, idealizados pela Fundação Brasil meu Amor e inspirados no ex-presidente Juscelino Kubitschek. A exposição está em cartaz até 8 de novembro, no Paço Municipal e o espetáculo fará apresentação única, no dia 8 de novembro, no Teatro do Bourbon Country.

Mantendo a tradição de destacar grandes impulsionadores da cena musical atuando no país, o Poa Jazz Festival homenageará o jornalista e crítico de música Juarez Fonseca. Durante o evento, o público e os curadores do festival vão celebrar os 50 anos de carreira do profissional. Em 2019, o Poa Jazz Festival chega à quinta edição no Rio Grande do Sul, com duas noites de música no BarraShoppingSul, em 8 e 9 de novembro.

Laury Koch entre Toninho Saraiva e Ricardo Costa e Silva durante jantar em sua residência

A Vinho e Arte Eventos comemora 15 anos no dia 20 de novembro no Plaza São Rafael. A festa terá um ingrediente a mais para a enóloga Maria Amélia Duarte Flores. Ela estará de aniversário neste dia e comemorará os seus 40 anos. A ocasião reunirá grandes vinhos, gastronomia e um show com Serginho Moah. A Vinho e Arte tem uma loja permanente no Plaza São Rafael para atender hóspedes e clientes apreciadores por vinhos.

O consumo e as transformações no varejo estarão em debate na Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios. As mudanças serão debatidas no dia 18 de novembro com o especialista em varejo e consumo Fred Rocha. O pesquisador é autor do livro ManUAU do Novo Varejista. A palestra Pense fora da loja ocorre a partir das 14h30min. A feira será de 18 a 20 de novembro, nos pavilhões do Serra Park, em Gramado.

