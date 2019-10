O Peppo Cucina encerrou as comemorações dos seus 15 anos com uma edição especial de seu happy hour, o Ora Felice. Para animar a noite, o DJ Lê Araújo, residente dos encontros de verão, trouxe o projeto Enjoy Club Lounge, com os músicos Matheus Souza e Diego Farias. O Ora Felice Speciale Quindici Anni recebeu o público com os espumantes Adolfo Lona, apoiador da celebração. Pedro Hoffmann e Andrea Martins foram presenteados com uma obra assinada por Renan Garavello.

Andrea e Edgar Rüther na Ora Felice

Genuine

Emoções, lembranças e muita sofisticação são fonte de inspiração aos novos lançamentos da Linha de joias Genuine, de Adalberto Amorim. O designer carioca e sua representante comercial no Rio Grande do Sul, Renata Busnello, recebem, hoje, clientes e admiradoras da marca em seu novo endereço em Porto Alegre, a loja L'arrivée. O processo de criação do artista será tema de bate-papo conduzido pela jornalista Valkíria Schotkis.

Galeria Tina Zappoli

Marinho Neto, Maria Ester Caleffi e Tina Zappoli na abertura da No way back, na Galeria Tina Zappoli

GALERIA TINA ZAPPOLI/DIVULGAÇÃO/JC

Brasil na França

Delphine Pinasa, diretora do Centre National du Costume de Scène, em Moulins, está no Rio de Janeiro para uma visita relacionada com a exposição que o museu francês receberá em maio de 2020, com duração de seis meses. A iniciativa e a organização é da Incentivo Brasil, com curadoria do figurinista Alexandre Couto. A mostra será sobre o Carnaval carioca e contará com mais de 150 fantasias - parte, do acervo pessoal de Alexandre; e parte, emprestadas pelas Escolas de Samba do grupo especial.

Cordon Bleu

O chef Cyrille Saint-Cas, Janyck Daudet, CEO do Club Med, e Alexis de Vaulx

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A coluna esteve visitando a tradicional escola francesa de culinária Le Cordon Bleu, que abriu no Rio de Janeiro uma filial em 2018. Eles promoveram uma Open Doors, com visitação seguida de apresentação dos cursos e concluída com o preparo de um prato, uma raia pintada, pelo chef Cyrille Saint-Cas, chef executivo do Club Med. Na ocasião, Janyck Daudet, CEO do Club Med para a América Latina, falou da reinvenção da gastronomia nos resorts.

Moda sem fronteiras

André Ramos e Gabriel Monteiro de Castro recebem para o New Fashion Hug

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

André Ramos abre as portas de sua residência, nos altos da Gávea, no Rio de Janeiro, para uma edição especial do New Fashion Hug, evento beneficente à ONG Médicos sem Fronteiras. Será nos dias 23 e 24 de outubro, reunindo os talentos de Laura Paes, Karina Nunes, Nessa Araújo e Raphael Hammoud. A cereja do bolo será o closet da mãe de André, Maria Izabel Correa Costa Ramos, cujas peças de grife serão vendidas para a causa.

Múltiplas