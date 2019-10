Casamento no Copa

Florence Irigaray de Assumpção e Nelson Lins tiveram uma linda cerimônia de casamento no salão nobre do Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O hotel estava ricamente decorado com orquídeas brancas e muitas velas, tudo planejado por Daniel Cruz e organizado por Julio Cardoso. A festa foi no salão Golden Room, onde os noivos receberam os convidados juntamente com seus pais, Renê e Danielle Irigaray de Assumpção mais Nelson Lins de Araújo Junior e Elisabeth Cavalcanti Almeida. A pista teve animação do DJ Phynos Live.

Renê e Danielle Irigaray de Assumpção, pais da noiva

Os irmãos Jonathan, Daniel e Thomas Irigaray de Assumpção

Carolina Demetri e Manoela Lino foram madrinhas

Festa da Música

A Festa Nacional da Música movimenta Bento Gonçalves, de 18 a 23 de outubro, no Hotel Dall'Onder. Dentro da programação do evento, estão as jam sessions. No dia 22, o cantor e compositor Zé Vitor, se apresenta por lá. O seu trabalho mais recente é o projeto Encontro de gerações, ao lado de Raimundo Fagner. Com novas releituras de músicas do cantor cearense, ele mostra que clássicos podem ser uma grande novidade.

Teatro

A peça Simples assim chega a Porto Alegre para curta temporada, no Teatro do Bourbon Country, de 25 a 27 de outubro. Baseado na obra de Martha Medeiros, o texto tem adaptação assinada pela própria autora, ao lado de Rosane Lima. No elenco estão Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, com direção de Ernesto Piccolo. Sucesso de público e crítica, a peça é marcada por histórias entrelaçadas e apresenta figuras simultaneamente distópicas e reais.

Boas-novas

Dietmar Sukop, Nelson Marchezan Júnior e Marcus Coester na reunião-almoço

/JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Marcus Coester e Dietmar Sukop, presidente e diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha no RS, respectivamente, receberam Nelson Marchezan Júnior como palestrante na reunião-almoço da entidade. O prefeito anunciou saldo positivo nas contas do município no ano que vem, o que não ocorria há muitos anos, permitindo a retomada de investimentos. Entre os presentes, estavam o cônsul da Alemanha, Michael Serra, e a CEO da Fraport, Andrea Paal.

Table for 2

Prestes a bater 1 milhão de views no Youtube com o clipe Table for 2, Alok traz a Porto Alegre sua turnê mundial. O astro da música eletrônica se apresenta na Provocateur, dia 19 de outubro, na esteira de seu novo sucesso, que homenageia a esposa e o filho que está por nascer. Por duas vezes consecutivas ele foi eleito o Melhor DJ do Brasil e, em 2018, para a revista britânica DJ Mag foi o 19º melhor do mundo.

Múltiplas