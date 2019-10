A mostra Morar Mais abriu sua primeira edição em Porto Alegre com 37 ambientes apresentados em duas casas na rua Santa Cecília. A mostra apresenta propostas criativas e joviais em arquitetura e decoração. Seus conceitos são: sustentabilidade, customização, inclusão social, tecnologia e inovação. A edição gaúcha tem à frente Marcelo Milanez, Natália de Bona, Mariana Pinto Ribeiro e Fabrício Ritter. Sandro Schuback, idealizador da mostra há 16 anos no Rio de Janeiro, esteve entre os presentes.

Carnaval carioca

Os cassinos serão o tema do Camarote Brasil 2020 by Incentivo Brasil, liderado por Alexis de Vaulx na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro. Será reproduzido um casino no interior do camarote, onde os convidados poderão jogar recreativamente em mesas de roleta, black jack, pôquer e bacará. A gastronomia terá os chefs Frédéric Monnier e Patrick Martin, e pratos harmonizados com champagne Perrier Jouët.

Lançamento

A iGUi - rede fundada no Rio Grande do Sul, maior fabricante mundial de piscinas em poliéster - vai lançar, em São José do Rio Preto (SP), a Universidade iGUi, que terá como diferencial o ensino a distância reconhecido pelo MEC. O CEO da empresa Filipe Sisson, juntamente com os 15 másters franqueados, vai receber um grupo de jornalistas, no dia 16 de outubro, para falar sobre inovação, tecnologia e expansão. A visita se encerra com um coquetel de inauguração da Universidade iGUi.

Lide-RS, no Country Club

Lide-RS, no Country Club

Pop art

A Bublitz Galeria de Arte abre espaço para um dos mais promissores talentos da nova geração. É Michelangelo Soldatelli, filho do artista plástico Mario Soldatelli, que inaugura sua primeira exposição individual neste sábado (5), às 11h. O marchand Nicholas Bublitz, responsável pela galeria, já expôs várias obras de Mario Soldatelli, de quem é amigo, e acompanha as criações artísticas de Michelangelo. A exposição vai até o dia 25 de outubro.

