A Confraria PACC, que reúne associados do Porto Alegre Country Club, teve sua reunião mensal tendo como prato principal costelões 12 horas. Os assadores foram Paulo Esteves e os irmãos Ronaldo Gois de Almeida e Alexandre Gois de Almeida. O jantar, realizado no Salão da Piscina, contou com parceria dos vinhos da Day Wine e teve como atração um show especial do Guri de Uruguaiana. O encerramento foi com charutos nos jardins do Country.

Mário Nasi e João Pedro Leal no Country Club

Geraldo Rizzo e José Luis Santayana aprovaram o costelão 12 horas

Meca

Gal Costa foi anunciada como principal atração do Meca Maquiné, que, em 2020, completa 10 anos de existência. Já com gostinho de comemoração, uma das maiores vozes da música brasileira sobe ao palco principal do festival que acontece no dia 12 de outubro, na Fazenda Pontal, em Maquiné. A programação também conta com shows de Tulipa Ruiz, MC Tha, Vermelho Wonder, Forró Red Light, Marô e Akeem, DJs, talks, pool party e muita imersão em cultura e criatividade.

Desfile beneficente

Cristina Bellini Albé e Regina Bellini foram as anfitriãs de desfile beneficente em Caxias do Sul

/RAFAEL SARTOR/DIVULGAÇÃO/JC

Disney

Laura Bier, da plataforma Roubadinhas, foi convidada pela agência Disney na Caixa para conhecer e compartilhar suas experiências no Epcot International Food & Wine Festival. O evento vai até 23 de novembro, com uma programação que celebra a culinária internacional com muita música, degustações, além da Disney Wine & Dine Half Marathon. De 29 de outubro a 3 de novembro, Laura estará mostrando tudo o que rolar por lá em suas plataformas digitais @laurabiermoreira e @roubadinhas.

We love

A segunda edição do We Love Poa já tem data marcada: de 3 a 5 de outubro, comemorando os sete anos do evento e contará com nomes como KVSH, Beowülf, o duo Royal Inc e o DJ Tartaruga. A programação se inicia no Le Club 300, passa pela Casa NTX e termina no seu tradicional local - a Provocateur. A festa que dá o pontapé inicial será exclusiva para 200 convidados e contará com um line composto pelos DJs Thiago Matthias, Lucas Borchardt e Breno Rocha. O fim de semana promete.

Múltiplas

Fernando Lorenz de Azevedo entre Deise Crawshaw Pellin e Sandra Linkensederova no evento da DiagLaser

/GUILHERME GARGIONI/DIVULGAÇÃO/JC