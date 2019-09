Iva Cardinal inaugurou a Casa Confraria Garden, novo workspace localizado na rua Jardim Cristófel. A ocasião contou com várias palestras concomitantemente, nas quais pequenos grupos puderam vivenciar os diferentes ambientes. As mediadoras foram Laura Medina, Maysa Bonissoni e Ali Klemt. Ao final do evento, todas as convidadas se reuniram no jardim da Casa Garden e realizaram um brinde alusivo à chegada da primavera, que se iniciou dia 23 de setembro, data da inauguração da casa.