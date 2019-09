Maria Hilda Marsiaj Pinto, secretária nacional da Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi a convidada do MenuPOA, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, quando falou sobre o projeto anticrime do ministro Sergio Moro. Ela também enfocou o Pacto pelas Mulheres, que visa à implementação de políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher. O pacto surgiu da cooperação entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para coordenar as diversas políticas públicas existentes para mulheres em situação de vulnerabilidade.

O deputado Luciano Zucco e a chefe de Polícia Civil, Nadine Anfor. Foto: Luis Ventura/Divulgação/JC

Dose dupla

Sergio Pacheco e o atelier de acessórios C'est Marie se unem na terça-feira, 1 de outubro, para uma estreia em dose dupla, apresentando as novidades das duas marcas, no atelier do estilista. Inspirado nas coleções cruise, lançamentos de meia-estação cada vez mais em alta entre grifes internacionais, Pacheco apresenta sua interpretação do termo. Já a C'est Marie mostra uma seleção de acessórios feitos com pedras brasileiras e cristais, como colares e brincos.

Portugal

Com a entrada da gaúcha ONE Imóveis de Luxo no mercado imobiliário de Portugal, uma equipe de consultores embarcou para Lisboa, na última semana, para treinamento sobre o mercado de imóveis. Juntamente com o CEO Cristiano Cruz, colaboradores viajaram a convite de incorporadores locais. A ONE, que viu Portugal como um mercado em constante expansão, prevendo a alta na procura de gaúchos por investimentos ou moradias, ampliou, em 2019, as suas atividades no território lusitano.

300 Cosmo Dining Room

Vanessa Pilz e Júlia Dal Magro comemoraram aniversário no 300 Cosmo Dining Room ao lado de Marcos Paulo Magalhães

/CAMILA R. VIEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Tempero indiano

O restaurante Sharin promove, de 2 a 5 de outubro, mais uma edição do Diwali - Festival das Luzes. O evento acontece anualmente com um banquete indiano, sob a batuta do chef Alexandre Sharin, com entradas variadas, os principiais pratos do menu, sobremesas e o tradicional chai. A programação inclui também as danças típicas com Amelize Mattos e os bindis e tatuagens de henna mehndi, de Zarah Ayesha.

Galeria Casa Prado

A nutricionista Fernanda Muller Laguer no evento que falou sobre saúde e beleza feminina, na Galeria Casa Prado

QUELI GIURIATTI/DIVULGAÇÃO/JC

Natuzzi Editions

Marcio Verza e Ivana Melo na apresentação da nova coleção Ginga, da Natuzzi Editions

LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Leilão

Daniel Chaieb promove, neste sábado, das 10h às 12h, mais um de seus leilões, na sala de Leilões Darci Pesenti, no bairro Floresta. Entre os lotes que serão apregoados estão obras de nomes como Pedro Weingärtner, Angelo Guido, Bez Batti, Carlos Araújo e José Riera Sicart. Também estarão disponíveis peças em bronze e marfim, relógios, joias, Sévres e cristais.

Múltiplas