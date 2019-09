Notícia da edição impressa de 17/09/2019.

As Jabuticabas

Glorinha Corbetta, Pedro Toigo e Margarete Medeiros no British Club

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A 2ª edição do evento As Jabuticabas, que expõe moda, arte e design, foi um sucesso e os organizadores já agendaram o próximo para o dia 26 de novembro, no Country Club. As artistas plásticas Bina Monteiro, Glorinha Corbetta e Zetti Neuhaus, junto com o designer de sapatos Pedro Toigo, as designers Ana Aita e Andrea Loureiro, além de Rossana Granatto, Fabíola Lopes, Júlia Fleck, a Benta Casa e Margarete Medeiros, participam da iniciativa, realizada no British Club. Na ocasião, foi lançado o workshop Etiqueta com Graça: pílulas de conteúdo sobre etiqueta para todas as ocasiões com as experts Fabíola Lopes e Lu Maisonnave. Andrea Loureiro e Ana Aita no encontro de arte e design. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC Luciana Maisonnave com Júlia Fleck, que apresentou suas fragrâncias para ambientes. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

Atelier

A designer de moda da Tailândia Anchii Photharam esteve conhecendo o novo atelier do estilista Felipe Veiga Lima

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Big Apple

Luiza Brunet, Luciana Curtis, Schynaider Moura e Cintia Dicker no evento em Nova Iorque

/LEANDRO JUSTEN/DIVULGAÇÃO/JC

Com o intuito de arrecadar fundos para financiar projetos sociais no Brasil, a BrazilFoundation realizou, semana passada, a 17ª edição do Gala New York, no The Plaza Hotel. O evento celebrou o Ballet Paraisópolis e contou com uma apresentação de onze bailarinos. O jantar e o leilão que reuniu nomes do mundo empresarial, diplomático e artístico teve show de Jair Oliveira. A DJ Marina Diniz fechou o evento no after party.

Modelo flexível

Com o tema Pensamento flexível: um novo modelo para as lideranças, o Cenex - Centro de Excelência Empresarial traz a Porto Alegre quatro expoentes para aprofundar assuntos como neurociência, megatendências, cultural ágil e mundo startup, na primeira edição do Cenex Talks, que ocorre amanhã, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Esta noite, o físico norte-americano Leonard Mlodinow, um dos palestrantes, participa de jantar com executivos no restaurante Coco Bambu.

Belo Horizonte

O arquiteto Paulo Henrique Rodrigues, diretor executivo na Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação, participa, hoje, do Minascon 2019, em Belo Horizonte. Paulo dará uma palestra ao lado do jornalista Raul Juste Lores, da Folha de São Paulo, aprofundando o protagonismo da arquitetura na incorporação imobiliária e discutindo a qualificação projetiva nas interfaces colaborativas do segmento.

múltiplas

Em clima de Semana Farroupilha, o Na Vida Real Bar promove, nesta sexta-feira, o Bagé Mule Day, um drink composto de cachaça de butiá, suco de limão, xarope de camomila, sidra e espuma de erva-mate.

Considerado um dos grandes nomes da música erudita atual, o pianista chinês Chun Wang se apresenta, amanhã, em um recital no Instituto Ling, interpretando obras de Haydn, Brahms, Ravel e Bartok.

A partir do dia 20 de setembro, os fãs de Sandy e Junior poderão mergulhar no universo da dupla, que comemora 30 anos de história, na exposição Sandy & Junior Experience. Visitação até dia 5 de outubro.

Na próxima segunda-feira, dia 23, a chef Juliana realiza mais uma edição de seu projeto Cook Experience, em uma noite temática à la cocina española, que vai acontecer no espaço Casa Bordini.