Inauguração

Cleiver Ferraz e Malu Blanke receberam os convidados no restaurante

O restaurante Confraria Porto Real, localizado na alameda do Shopping Total, promoveu nesta semana uma degustação especial de seus pratos para um grupo de jornalistas e formadores de opinião. O restaurante é liderado por Cleiver Ferraz e Malu Blanke, que recepcionaram o grupo. Sua carta de vinhos é montada em parceria com a Vinhos do Mundo.

Neste sábado, a Delphus Galeria inaugura a mostra de Selestino Oliveira com curadoria de Haidi Gertz. A exposição integra o projeto Arte para Todos Delphus, que promove mostras individuais e live paintings. A iniciativa aproxima o público do ambiente da galeria e dos artistas. Nesta edição, as naturezas mortas e paisagens pautam a seleção de mais de 50 obras do artista. Oliveira produzirá uma obra ao longo da abertura.

O Ballet Vera Bublitz, uma das mais tradicionais escolas de dança do Estado, completa 40 anos e como parte das comemorações preparou uma Gala Excelência em Dança para este sábado, no Teatro CIEE. A coreografia foi inspirada na obra de Leonor Fini, com criação de Carlla Bublitz, e bailarinos que conquistaram oportunidades internacionais fazem parte do espetáculo.

Guilherme Sippel no clima do Red Carpet em Gramado

O International Women's Club Porto Alegre, presidido por Maria Helena Pilla do Valle, promove de 13 a 17 de setembro, no Plaza São Rafael, o 34º Encontro Nacional dos Women's Clubs. Com o tema Mulheres em ação, o encontro, que acontece uma vez por ano, em cidades diversas, terá como palestrantes a médica Leonor Schwartsmann e Beto Conte, da Trip & Travel. A finalidade é a integração e a troca de ideias.

A cidade de Glorinha promove, nos dias 8, 9 e 10 de novembro na Fazenda Fruto D'Água, o Glorinha Queijo in Fest. O evento terá uma super feira de indústria e comércio, trilha de jipe, feira de agricultura familiar, shows musicais, DJs, gastronomia e as atrações nacionais da 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep Gaiola Cross e do Rodeio Country César Paraná, diretamente de Barretos.

Graça Tirelli e Caco Zanchi na abertura da mostra Olhares Diversos, na Gravura Galeria

Neste domingo, o Sui Rooftop apresenta a quarta edição da Feijoada on the top. O som do DJ Raffa Santos e da DJ Fraaan Souza abrem o evento e o projeto Enjoy Club Lounge completam a tarde gastronômica.

Simone Gobbi e Everton Viezzer recebem grupos de arquitetos, dias 17 e 18 de setembro, para apresentar a coleção Ginga no showroom exclusivo na Natuzzi Italia, na Quintino Bocaiuva.

Para celebrar o lançamento de sua nova linha de produtos, a QOD Barber Shop está apresentando esta semana uma programação especial na unidade Bela Vista. Esta noite recebe convidados em evento exclusivo.

A edição de setembro da reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha no RS acontece hoje, no Plaza São Rafael. Tem como convidado o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.