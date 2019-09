Notícia da edição impressa de 10/09/2019.

Uruguai

Uruguai foto 1 O vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, com Liliana Buonomo e Mohamed Jomaa

MARIANA CARLESSO/JC

A comemoração da data nacional do Uruguai teve um movimentado coquetel no Dado Bier do Bourbon Country. A ocasião contou com a presença de vários representantes do corpo consular. A cônsul-geral do Uruguai, Liliana Buonomo, foi a anfitriã da noite, que teve comidas típicas e vinhos uruguaios, além da animada apresentação musical de Carlitos Magalhães, Roberto Pinheiro, Daniel Torres e Patrícia Magalhães.

múltiplas

Bebeto Alves, Igor Conrad e Marcelo Corsetti apresentam o show Trem Húngaro nesta quinta-feira, no Gravador Pub. É o encontro de três músicos oriundos do interior do Rio Grande do Sul. O Brava Gastrobar promove, nesta noite, a segunda edição do Harmonizando: vinhos e charcutaria artesanal, com a sommelière Juliana Palma, usando produtos da Smoked&Co e rótulos da carta de vinhos do Brava. Nada mais gaúcho do que o Acampamento Farroupilha. E, neste ano, em parceria com a EPTC, a primeira microcervejaria do Estado, a Dado Bier, marca presença no evento com seu bar, sediado no espaço EPTCHÊ. A consultora de estilo Renata Maria ministra o curso Consultoria de imagem e estilo, no Hotel Fazenda Pampas, em Canela, de 27 a 29 de setembro, voltado para mulheres da área.

Gala New York

No dia 12 de setembro, o Brazil Foundation Gala New York celebra sua 17ª edição no The Plaza Hotel, com o tema Ballet Paraisópolis. A instituição levará a escola de ballet para fazer uma participação especial, mostrando toda a magia da dança e a transformação social que ela pode causar. O jantar beneficente reúne nomes do mundo empresarial, diplomático e artístico para celebrar a filantropia e arrecadar fundos para financiar mais 600 projetos sociais no Brasil.

Novos horizontes

O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Luiz da Cunha Lamb, serão os palestrantes do café da manhã empresarial promovido pelo Lide-RS e pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, no Sheraton Hotel. O evento faz parte do Projeto Novos Horizontes e tem como tema Ambiente de inovação e as oportunidades de negócios entre o estado do Rio Grande do Sul e Israel.

Estilo

A 2ª edição do evento As Jabuticabas, unindo moda, arte e design, acontece amanhã, no British Club. As artistas plásticas Bina Monteiro, Glorinha Corbetta e Zetti Neuhaus, o designer de sapatos Pedro Toigo, as designers Ana Aita e Andrea Loureiro, além de Rossana Granatto, Fabíola Lopes, Júlia Fleck, Benta Casa e Margarete Medeiros, participam da iniciativa. Parte da renda será revertida para o Educandário São João Batista.

Instituto Ling

Mauri Olmi com Fernanda Guimarães e Lucas Cinti, que comemoraram o primeiro ano de sua filha Olivia, no Instituto Ling

/LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Studio SA

Silvia Antunes e Frederico Antunes com Mirna Iepsen, da Maison Maria Quitéria, em tarde de lançamento da grife Studio SA

/NABOR GOULART/DIVULGAÇÃO/JC