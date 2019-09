Notícia da edição impressa de 05/09/2019.

Jantar festivo

Pedro Hoffmann e Andrea Martins brindaram os 15 anos do Peppo

O Peppo Cucina comemora, neste mês de setembro, seus 15 anos com uma programação enogastronômica. Na segunda-feira, o restaurante liderado por Pedro Hoffmann e Andrea Martins lançou o prato Speciale Quindici Anni, em um jantar harmonizado para a imprensa. O jantar contou com vinhos especiais incluindo os rótulos comemorativos - Quindici Anni - criados pela vinícola Bertolini, mais o som do DJ Lê Araujo e do saxofonista Vini Netto. Na ocasião foi lançada uma edição especial do Prato da Boa Lembrança. Diego Bertolini, do Ibravin, e Leocir Glowacki. Foto: Claiton Dornelles/JC Fabricio Soares e Manuela Hoffmann provaram o Prato da Boa Lembrança. Foto: Claiton Dornelles/JC

Arte e investimento

Lívia Bortoncello recebe, hoje, a galerista Vera Lannes, do Escritório de Arte de Porto Alegre, para uma conversa sobre Arte e investimento, em seu ambiente, A Sala, na CasaCor RS. Cada vez mais presentes nos lares brasileiros, as obras de arte vão além de peças decorativas, são vistas como um investimento e tem sido uma ótima alternativa de aplicação no mercado de arte no País.

Caxias do Sul

Em nome da sustentabilidade e do compartilhamento de ações, a Associação Sala de Arquitetos, liderada por Adriane Karkow, se uniu aos curadores do projeto Arte SA, Jaqueline Concer Martins e Paulinho Silva, para promover a Mostra ARQART. O evento acontece de 5 a 12 de setembro, no Complexo Fabbrica, em Caxias. A curadoria foi realizada por Claudete Matias e contou com uma seleção de novos talentos do curso de Artes Visuais da UCS, com a chancela da professora Silvana Boone.

Encontro

Renato Malcon, o vereador Ricardo Gomes e Gil Kurtz no animado jantar

Gil Kurtz tem se mostrado um dos bons anfitriões da Capital. Na semana passada, recebeu um grupo exclusivo de convidados para um jantar em torno de Renato Malcon. Ele mesmo preparou um prato de bacalhau com farfale. Entre as presenças estiveram o vereador Ricardo Gomes, Mércio Tumelero, Paulo Alencastro, Alberto Iriart, Coralio Pedroso Gonçalves e Ricardo Silveira. Boas conversas, vinhos e charutos cubanos completaram a noite.

Blumenau

Andréa Brächer inaugura, hoje, sua nova exposição de arte Entre o mundo maravilhoso e fabulações, na sala Elke Hering do Museu de Arte de Blumenau, com curadoria de Niura Legramante Ribeiro. A mostra - que esteve, entre maio e julho, no Margs - apresenta a criação de um universo de fabulações de Brächer. O poema A criança roubada, de William Butler Yeats, e o interesse da artista, especialmente pelo mundo das fadas, compõem o tema de suas representações nas obras fotográficas.

Inauguração

Jeferson Stutz, Siegfried Koelln e Claudio Raupp na inauguração do Centro de Manufatura Digital da SKA

múltiplas

Acontece, nesta quinta-feira (5), no Country Club, mais uma edição do Torneio das Damas de golfe, com a assinatura da Savarauto Mercedes-Benz. A premiação das primeiras colocadas será realizada no Bar Inglês.

A arquiteta Caroline Kreling promove, nesta quinta-feira (5), uma conversa intimista sobre design brasileiro, o mote do seu projeto Sala Brasileira na CasaCor RS, com a participação do artista visual Walmor Correa.

O Art&Bar recebe, dia 10 de setembro, o terceiro MFO Talks, promovido pelo Mondadori, Farias e Oronoz Advogados. Gui Camejo, Flávio Stefens e Marcus Vinícius Tonin falam sobre empreendedorismo.

O embaixador do Brasil no Catar, Roberto Abdalla, recebe na residência oficial em Doha, neste dia 7, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está em visita ao país da Copa do Mundo 2022.