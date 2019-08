O Jornal do Comércio, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS (Fapergs), realizou, nesta terça-feira, a entrega do 23º Prêmio O Futuro da Terra, em cerimônia no auditório da Farsul, no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a 42ª Expointer. A distinção reconhece pesquisas que contribuem para aperfeiçoar o desenvolvimento e o desempenho do agronegócio gaúcho. O diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e sua equipe recepcionaram os convidados e as autoridades.

Nereu Crispim, deputado federal; Ruy Irigaray, secretário de Desenvolvimento; e Otomar Vivian, chefe da Casa Civil. Foto: Mariana Carlesso/JC

Deputado federal Alceu Moreira com Geovan Barbosa Dias, gerente regional do Bradesco. Foto: Mariana Carlesso/JC

Vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e Luis Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa. Foto: Mariana Carlesso/JC

Covatti FIlho, secretário da Agricultura; Giovanni Tumelero, diretor de Operações do JC; e Leonardo Lamachia, presidente da Febrac. Foto: Mariana Carlesso/JC