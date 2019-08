Com o salão ricamente decorado, o Country Club realizou seu 59º Baile de Debutantes. A tradição se renova com a nova geração sendo apresentada à sociedade gaúcha. Além da apresentação das jovens, um dos pontos altos foi a primeira valsa, com os pais, e depois, com os pares. A festa contou com duas pistas de dança. Uma no salão principal e outra num tablado montado nos jardins do clube. A diretoria, liderada por Christiano Kroeff Saboya, está de parabéns. As meninas vão continuar se encontrando na Escola de Golfe das Debutantes.

Maria Thereza Bastide, Ina Schiavon e Iolanda Lemos no Country Club. Foto: Claiton Dornelles/JC

Carol Loeff em um belo modelo de Sergio Pacheco. Foto: Claiton Dornelles/JC