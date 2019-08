75 anos Ajuris

A Casa NTX foi palco do jantar e baile que celebrou os 75 anos da Ajuris. O evento marcou também o encerramento do XIII Congresso Estadual da Magistratura, realizado no Sheraton Hotel. Os convidados foram recebidos pela presidente da Ajuris, Vera Lúcia Deboni. Entre as presenças no jantar, elaborado pela equipe do chef Lúcio, estiveram o presidente do Tribunal de Justiça, Carlos Eduardo Duro; o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen; e o presidente do Tribunal de Justiça Militar RS, coronel Paulo Roberto Mendes.

Maria Alejandra Bing, Geraldo Brandeburski e Simone Moretto na Casa NTX. Foto: Mariana Carlesso/JC

Bruna Dewitt Faccini e Orlando Faccini Neto no jantar festivo. Foto: Mariana Carlesso/JC

Uruguai

Nesta quinta-feira, o vice-ministro do Turismo do Uruguai, Benjamin Liberoff, recebe jornalistas em jantar no hotel Holiday Inn. No dia seguinte, o Uruguai promove a inauguração de seu estande na 42ª Expointer, também com a presença de Liberoff. Já no dia 4 de setembro, em comemoração à data Nacional Uruguaia, acontece um coquetel no Dado Bier do Bourbon Country. A noite terá apresentação musical de Carlitos Magalhães, Roberto Pinheiro, Daniel Torres e Patrícia Magalhães.

Saint Honoré

A sommelier do grupo LVMH Paola Campos e Simone Simon

/MARIANA CARLESSO/JC

Cristiano Cruz, da ONE Imóveis de Luxo, recebeu grupo de convidados para o coquetel de apresentação do empreendimento Saint Honoré Bela Vista, da EAF Incorporadora. Na ocasião foi realizada uma degustação de exemplares exclusivos de champanhe Moët Chandon pela sommelier Paola Campos, do grupo LVMH. O coquetel, harmonizado com os champanhes, foi organizado pela Jalfim Eventos.

Edison Ferronatto e Cristiano Cruz na apresentação do empreendimento. Foto: Mariana Carlesso/JC

Moda em couro

A marca de couro Studio S.A., liderada por Silvia Antunes, promove coquetel de lançamento da nova coleção, na loja Maria Quitéria, no dia 3 de setembro. O espaço, comandado por Mirna e Clarisse Iepsen no coração do Moinhos de Vento, é conhecido pela elegância e bom gosto. Acabamento perfeito e atemporalidade são características marcantes da grife, que tem sua origem em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste.

múltiplas

Nesta quinta-feira, as artistas plásticas Liza Bastos e Kika Zanella apresentam, no Espaço Maria do Horto, o projeto Percursos Dissonantes. A inspiração é o reencontro com antigos colegas da escola.

Neste sábado, dia 31, a Associação Leopoldina Juvenil volta aos anos 1980 com uma noite de muita nostalgia na Boate Vila Rica. A animação será dos DJs André Adams e André Tomatis.

O Consulado-Geral da Alemanha e a Câmara Brasil-Alemanha no RS recebem associados e convidados amanhã, para coquetel de confraternização no estande oficial da Alemanha na 42ª Expointer.

O fotógrafo Vagner Carvalho e a produtora Brasil Star Models estão organizando o desfile de Miss e Mister Continental agendado para o dia 21 de setembro, nos salões do Hotel Plaza São Rafael.