Jantar da Agas

Margot e Antônio Cesa Longo, ele o presidente da Agas, foram os anfitriões do jantar de abertura da Expoagas 2019, realizado na Associação Leopoldina Juvenil. Na ocasião, foram homenageadas as 26 Associações Estaduais de Supermercados de todo o Brasil. Seus representantes estiveram em visita ao Estado em programação que culminou com a 38ª Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2019, que encerrou quinta-feira na Fiergs. O jantar teve animação do sexteto Tempero Brasil.

Marcos Oderich entre os filhos Vinicius e Thomas Oderich. Foto: Mariana Carlesso/JC

Aquiles Dal Molin, do Sinduscon, com o vice-governador Ranolfo Vieira. Foto: Mariana Carlesso/JC

Antônio e Eliane Ortiz na Leopoldina Juvenil. Foto: Mariana Carlesso/JC

Em Porto Alegre

Maria Rosaria Valeri, Tommaso Mottironi, produtor do Festival do Cinema Italiano no Brasil, e Roberto Bortot, cônsul-geral da Itália em Porto Alegre

/FESTA DO CINEMA ITALIANO/DIVULGAÇÃO/JC

Fervo

Nesta sexta-feira, durante o Festival de Cinema, acontece em Gramado o Barbecoolture: um evento que conecta música e gastronomia, na Villa Bertti. Chica Parrilla, Luxo do Gaúcho, o espaço exclusivo La Braise, a Embaixada Gourmet e os drinks do Sui Rooftop são as atrações gastronômicas. A animação fica por conta dos residentes Johnny 420 e Ariel B, as bandas Gelpi e Sambatri e o DJ Guz Zanotto.

Kikitos

Bruna Marquezine foi uma das estrelas que circularam no Festival de Gramado

/CLEITON THIELE/AGÊNCIA PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC

Após intensa programação, muitos filmes e muitos eventos paralelos, neste sábado acontece a grande noite de entrega dos Kikitos no 47º Festival de Cinema de Gramado. Esta semana aconteceram as tradicionais homenagens. A atriz e diretora Carla Camurati recebeu o Troféu Eduardo Abelin, por sua trajetória na sétima arte. O ator Lázaro Ramos foi agraciado com o Troféu Oscarito e Mauricio de Sousa, o criador da Turma da Mônica, recebeu o merecido Troféu Cidade de Gramado.

Futuro da Terra

Na próxima segunda-feira, dia 26, o Jornal do Comércio promove a entrega do prêmio O Futuro da Terra, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). A distinção aos expoentes da pesquisa que beneficia diretamente o agronegócio será entregue em cerimônia no auditório da Farsul, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 42ª Expointer.

Solidariedade

Usar a culinária para mudar vidas. Esse é o objetivo do projeto Gastronomia do Bem, uma parceria do Destemperados com a Santa Casa de Misericórdia, iniciativa que começou em 2018. No dia 29 de agosto, os restaurantes de Pedro Hoffmann e Andrea Martins, o Peppo Cucina e o PPKB Kitchen & Bar, unem suas equipes para um jantar solidário, no PPKB. Será o tradicional Nhoque da Sorte e da Solidariedade.