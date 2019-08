O Lide-RS promoveu mais um encontro de sucesso tendo como palestrante o presidente da Apex-Brasil, Sergio Segovia. Ele falou sobre os novos rumos para o desenvolvimento das exportações e investimentos para o Brasil. O evento foi no Sheraton Porto Alegre Hotel. Na mesa principal estavam Eduardo Fernandez, Sergio Segovia, Luiz Augusto Lara, Ruy Irigaray, Germano Rigotto, Fabricio Forest e Felipe Camozzato.

Laura de Leo Irigaray e Ruy Irigaray, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Foto: Mariana Carlesso/JC

Paulo Raffin, Fabrício Forest e Edmilson Milan no evento no Sheraton Hotel. Foto: Mariana Carlesso/JC

Um dos eventos mais exclusivos paralelo ao 47º Festival de Cinema de Gramado é o almoço da Kia e Caras. Neste ano, o encontro volta a ser realizado no La Hacienda Estalagem e Restaurante. Será nesta quinta-feira, com o apoio da Maison Forestier. José Luiz Gandini e Leila Schuster estarão recebendo os convidados entre os quais cineastas, atores, produtores e celebridades de plantão.

O arquiteto Sandro Jasnievez, em seu espaço na Casa Cor RS, com Pedram Zaman, da Império Persa

A solidariedade será uma aliada para auxiliar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de câncer de mama. Neste sábado, acontece o leilão O Agro abraça a Santa Casa com objetivo de arrecadar recursos para a aquisição de um ecógrafo para a entidade. O leilão será realizado durante o Assado do Bem, na Pista do Gado Leiteiro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante o primeiro dia de atividades da Expointer.

As debutantes de 2019 da Casa NTX se reúnem, hoje, para assumir a cozinha da Amiche Pizzeria Napoletana, em uma nova edição do Debut Chef. Com apoio da Porto a Porto Importadora, o evento dividirá as meninas em duas equipes para uma deliciosa disputa. Os times serão liderados pelo chef Rogério Luce, da Basilic Gastronomia, e pela chef Juliana Corrêa, que irão preparar sabores inéditos de pizzas napolitanas.

Maria Rosária Valeri, Tania Serra e Michael Serra no encerramento da festa do cinema italiano, no restaurante Tartoni

Luiza Gaudie-Ley Brunelli comemora sua formatura em Psicologia pela Pucrs, no dia 24 de agosto. A festa será no Salão Vila Rica da Associação Leopoldina Juvenil.

A Vinho & Arte promove, esta noite, degustação de vinhos com menu tailandês, no restaurante Koh Pee Pee. O jantar terá uma seleção de seis pratos e seis vinhos para testar os sentidos.

No dia 29 de agosto, o restaurante Babbo Giovanni promove um jantar italiano beneficente em prol das crianças e jovens com deficiências atendidas pelo Educandário São João Batista.

Neste sábado, a Confraria Temperos Suaves tem encontro marcado com sua feijoada beneficente no Hotel Continental. A renda será para o Lar Santo Antônio dos Excepcionais.

O Lar da Criança Anne Frank promove, amanhã, um almoço de confraternização na Sociedade Germânia. A presidente da entidade, Raquel Teitelbaum, recebe os convidados.

O The Look Of The Year, maior seletiva nacional de modelos, realiza no dia 31 de agosto sua etapa semifinal em Porto Alegre. Participam modelos masculinos e femininos a partir dos 15 anos.