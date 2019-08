Almoço dos pais

O almoço do Dia dos Pais do Porto Alegre Country Club lotou o salão principal e o bar inglês em tarde de congraçamento das famílias de associados. O chef Rafael Jacobi preparou um buffet especial para a data marcante. A atração foi o show de clarinete de Darian Weber. Márcia e Gustavo Demetri lideravam grande mesa. Também por lá estiveram pelas diversas mesas: Shirley Kroeff, Santa Sperotto Coelho, João Pedro Leal, Marcos Hermann e Vitório Gheno.

Gustavo Demetri entre as filhas Valentina e Carolina Demetri no Country Club. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

Jorge Machado e Valentina Torres Machado na tarde. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

Cirurgia Plástica

A 28ª Jornada do Serviço de Cirurgia Plástica será realizada de 22 a 24 de agosto, na Santa Casa de Porto Alegre, tendo como tema central implantes mamários, face e contorno corporal. A coordenação é de Pedro Bins Ely, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa. Entre os cirurgiões que participam estão o argentino Javier Cucchiaro e brasileiros destacados, como Dênis Calazans, Nelson Piccolo, Gisela Pontes, Jorge Bins Ely, José Horácio Aboudib e Níveo Steffen.

Fashion Meeting

Nos dias 20 e 21 de agosto acontece o Gramado Fashion Meeting 2019, com curadoria de Xico Gonçalves e Oliver Lapport. O evento é um encontro para desfiles, pop up stores, fórum de conteúdos com palestras abordando temas do segmento moda e oficinas de estilo e beleza. No dia 20 serão realizados dois desfiles, e, no dia 21, a programação é de conteúdo, estética e muita moda. As atividades serão no Gramado Tênis Clube.

Lançamento

Rejane e Julius Rigotto no lançamento da cerveja Thai Beer

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Perspectivas

A reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha/RS, hoje, no Plaza São Rafael, terá palestra de Ingo Plöger, presidente internacional do Conselho Empresarial da América Latina. Ele falará sobre as perspectivas oferecidas pelo recente acordo econômico estabelecido entre Mercosul e União Europeia. O segundo convidado é Sergio Segovia, presidente da Apex Brasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Call The Police

O Call The Police, uma das parcerias mais inusitadas do rock, está com tudo pronto para mais uma turnê, no segundo semestre de 2019. O projeto, que reúne o guitarrista britânico Andy Summers e os músicos brasileiros Rodrigo Santos e João Barone, vai estar no palco do Opinião, no dia 31 de agosto, para uma noite recheada com os maiores clássicos do The Police, entre outros lados B da sua extensa discografia.

Formatura

Os irmãos Mateus e Daniel Lafaiete Quadros comemoraram juntos suas formaturas, em Caxias do Sul

JOSÉ ZIGNANI/DIVULGAÇÃO/JC

