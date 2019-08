Expointer 2019

Uma bonita cerimônia na Casa de Música da Ospa, no CAFF, marcou o lançamento da 42ª edição da Expointer. Com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, o evento foi palco para apresentação de grandes nomes da música gaúcha, sob o comando do Guri de Uruguaiana. Foram exibidos depoimentos de entidades promotoras da feira, como Farsul, Fetag, Ocergs, Simers, Febrac e FBAC. A Expointer acontece de 24 de agosto a 1 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A juíza Giovana Farenzena, Nelson Marchezan Junior, prefeito de Porto Alegre, e Denise Crawshaw Pellin, cônsul honorária da Grã-Bretanha. Foto: Marco Quintana/JC

Juvir Costella, secretário dos transportes do RS, e Vergilio Frederico Perius, presidente da Ocergs. Foto: Marco Quintana/JC

Mês festivo

Agosto é o mês da Advocacia. E, para comemorar, a Caixa de Assistência dos Advogados do RS realiza uma série de eventos e promoções para a classe. Dentro do calendário de celebração está a Feijoada da Advocacia, que acontece neste sábado, no Galpão Crioulo da OAB-RS, e o Encontro de Delegados da CAA-RS, dia 22, na Universidade de Passo Fundo. O ponto alto será também neste sábado com a Festa do Rubi, com show de Lulu Santos, no Pepsi on Stage.

Aniversário

Rafael Oliveira com Karina Kriger e Alexandre Sharin, que comemorou seu aniversário no restaurante Sharin

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Vida saudável

Carla Lubisco lança e autografa, no dia 27 de agosto, no Instituto Ling, seu novo livro: Vida simples, saudável e feliz: uma caminhada definitiva para construir bons hábitos e abandonar os ruins. A obra, que conta com o prefácio de Jorge Gerdau Johannpeter, busca instigar as pessoas a pensarem na vida que desejam viver e apresenta uma metodologia inédita criada para a mudança de hábitos. Na mesma ocasião, Carla comemora seu aniversário.

Bier Markt

Adolfo Bandeira e Pedro Braga brindando o sucesso dos 10 anos do Bier Markt

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Amigos

A primeira reunião-almoço dos Amigos do Líbano e do Brasil acontece nesta sexta-feira, no Restaurante Monte Líbano, na Sociedade Libanesa. O convidado é o ex-ministro da Casa Civil, o advogado gaúcho Carlos Marun, que falará sobre oportunidades entre os dois países, acordo militar líbano-brasileiro e Rota Bioceânica. O evento conta com o apoio Consulado do Líbano-RS.

Caminho

O projeto Leandro Machado - Arqueologia do caminho, que realizou a circulação nacional/internacional no Rio de Janeiro, La Rochelle/França e Montevidéu/Uruguai, encerrará em Porto Alegre. No dia 17 de agosto, acontece a abertura de sua exposição no Museu de Arte Contemporânea, na Casa de Cultura Mario Quintana. Na ocasião, ocorrerá distribuição do livro referente ao projeto, com sessão de autógrafos e apresentação de um vídeo.

múltiplas

Para unir a família e celebrar o Dia dos Pais com estilo, a Thai House prepara o Almoço Especial neste domingo, mediante reservas antecipadas. A chef Zelda Dal'Molin elaborou um menu exclusivo.

A Agência de Leilões e Espaço Cultural Porto Alegre, liderada pelo leiloeiro Daniel Chaieb, promove, neste sábado, um grande leilão

de curiosidade no seu depósito de Gravataí, a partir

das 10h.

Neste sábado, acontece o lançamento da grife Fitmom Wear, idealizada por Débora Marçal. O coquetel será na Pinnstore - Outlet & Brechó, onde as roupas serão vendidas, inicialmente, com exclusividade.

Maria Elena Johannpeter e José Alfredo Nahas recebem os palestrantes do seminário De Repente 60 , hoje e amanhã, na Amrigs. O evento gratuito reúne especialistas nacionais e locais no tema.