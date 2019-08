Silvia Rachewsky Lemos, gerente comercial e marketing do Shopping Total, Liliane Rohde, professora da ESPM, e Ana Carolina Grings, diretora de desenvolvimento de produto da Piccadilly, participaram de debate no Jornal do Comércio, mediado pela jornalista Ana Fritsch. O tema foi a pesquisa Consumo Feminino, realizada pela ESPM-Sul, em parceria com o caderno GeraçãoE do JC. O Shopping Total e a marca de calçados Piccadilly colocaram a mulher no centro de suas estratégias comerciais.

Patrocínios culturais

Será nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o evento de divulgação do resultado do 16º Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados. Na ocasião, o Oi Futuro vai anunciar os projetos selecionados para apoio em todas as regiões do Brasil e a programação do Centro Cultural Oi Futuro em 2019/2020. No mesmo dia, a empresa apresenta as novas exposições do centro cultural: ArtSonica e Somos Somas.

Encontro

Julio Tombini, Artur Garrastazu Gomes Ferreiro e Sérgio Beck no Country Club

/MARIANA CARLESSO/JC

A Confraria PACC, que reúne associados do Porto Alegre Country Club que apreciam a boa gastronomia, charutos e vinhos, teve sua reunião mensal realizada no salão da piscina do clube. Dakir Duarte Filho, auxiliado por Gelson Stocker e Gerson Sabiá, preparou um prato com hambúrguer de carne de costela e molhos especiais. Os participantes aplaudiram a equipe.

Roberto Weber e Eduardo Albuquerque no encontro da Confraria PACC. Foto: Mariana Carlesso/JC

Gelson Stocker, Dakir Duarte Filho e Gerson Sabiá prepararam os hambúrgueres. Foto: Mariana Carlesso/JC

Expointer

O lançamento oficial da 42ª Expointer ocorre hoje, às 14h, na Casa da Música da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. A exposição internacional de animais e máquinas acontece de 24 de agosto a 1 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O convite vem assinado pelo governador Eduardo Leite, além de entidades ligadas ao agronegócio.

Andrea Feine no evento de apresentação da mostra Morar Mais Porto Alegre

/JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC





