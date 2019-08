Cores encaixadas

Foi muito prestigiado o coquetel de abertura da exposição O sorriso da cor e outros engenhos, de Sérgio Sister, no Instituto Ling, e que contou com uma conversa entre o artista e a curadora Virgínia Aita. A mostra, que pode ser conferida até o dia 1 de novembro, reúne um conjunto de 22 obras do artista plástico paulistano, com dípticos de óleo sobre tela, além de uma série de pinturas em caixas de madeira, ripas e tijolinhos.

O Premiere Gramado ocorre de 22 a 25 de agosto, durante a 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Para dar o start, na quinta-feira, dia 22, ocorre a Welcome Party Premiere Gramado, no hotel Casa da Montanha. Na sexta-feira, dia 23, o La Caceria, recebe o público para uma noite de experiências gastronômicas. Após o jantar, no Lounge Bar by Hotel Wood, ocorre o warm up Premiere Gramado. No sábado, dia 24, o destino é a Casa Branca, para um sunset promovido pelo 300 Cosmo Dining Club.

João Cláudio Von Frankenberg, Bianca Markus e Eduardo Cravo receberam os convidados no Brava Gastro Bar

Antônia Leonardo e João Peres no evento Noite de Queijos e Vinhos do Mundo

O Pompéia Fashion Weekend tem data marcada para o dia 29 de agosto, em um preview para convidados, e segue nos dias 30 e 31, para o público, na loja Pompéia do Centro Histórico. O encontro chega à 10ª edição, consolidando-se como um democratizador, aproximando o universo da moda ao público em geral. O evento terá uma série de ações como desfiles, oficinas, bate-papos, serviços de beleza e consultoria de moda.

Ana Toledo e Adriana Silveira são os nomes por trás da empresa As Magnólias, especializada em produção de eventos. Elas oferecem um variado acervo de peças para locação voltadas a este mercado. São itens que fogem do comum, capazes de levar charme e encanto para o jantar em casa, para a grande festa no salão do clube ou em qualquer outro lugar. Funcionais ou decorativos, antigos ou bem modernos, todos os itens têm uma história única, que dão um toque de elegância e exclusividade.

A nova coleção da Lacoste aposta na liberdade de movimentos

A Lacoste apresentou a Lacoste Motion. Criatividade e liberdade de movimento são as palavras-chave do tema que marca o início da estação. A nova coleção combina estética e funcionalidade. Idealizadas e desenhadas para manter o controle dos movimentos sem comprometer o estilo, as peças são reversíveis, confortáveis, ultraleves e tecnológicas. A grife opta por tecidos suaves e ultraleves, como o Piquê tecnológico, o algodão coolmax, o náilon com stretch e o Neoprene leve.