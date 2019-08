Sustentáveis

A 4ª Mostra Sustentável, realizada na Unisinos, atraiu um grande público para atividades como palestras, oficinas e desfiles. No espaço de arte, um dos mais concorridos, Zoravia Bettiol marcou presença e apresentou a série Oxum, com acessórios em arte vestível e pedras brasileiras. O evento foi uma realização da BPW Porto Alegre, que integra a Federação Internacional de Mulheres Empreendedoras, em parceria com o Brick de Desapegos.

Karine Lima e Paula Feijó no encontro. Foto: Clara Zarth/Divulgação/JC

Cumpleaños

Andréa Pinto de Só e Roberta de Abarnno, da Autentique Eventos, coordenam o coquetel de aniversário de Luiz Jacintho Pilla, no dia 6 de agosto, no Scantinato di Peppo. O pâtissier Diego Andino assina a mesa de doces, enquanto Michelle Hirahat, da Arquitetura das Flores, prepara os belos arranjos florais do evento. Andrea Martins, do Peppo Cucina, prepara uma mesa de entradas italianas e miniporções de risotos.

Bethania Flach e Rafael Mottin com a filha Sofia Flach Mottin, que debutará em outubro, na Leopoldina Juvenil

/MARIANA CARLESSO/JC





50 anos

Além de se tornar a primeira e única empresa de segurança do Sul do Brasil a integrar a seleta avaliação da Great Place to Work, o Grupo Epavi se prepara para celebrar, dia 8 de agosto, seus 50 anos. A festa será na Leopoldina Juvenil, e, na ocasião, acontece o lançamento do livro Grupo Epavi 50 anos, do jornalista Flávio Ilha e contará a trajetória de sucesso da empresa gaúcha. A Banda Dublê e DJ Fofão serão as atrações da noite, que terá organização de Renata Hoff.

Rafael Chaves, Artur Venzon e João Pedro Fagundes comandaram a primeira festa julina da avenida Nova York

JEAN PITREZ/DIVULGAÇÃO/JC

Mês do advogado

Uma grande comemoração vai marcar a data mais importante do calendário da advocacia no mês de agosto. Com inspiração na temática da Festa do Rubi, a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-RS) inova ao apresentar em show exclusivo, uma noite musical com Lulu Santos, no Pepsi On Stage. O presidente da CAA-RS, Pedro Alfonsin, e o presidente da OAB-RS, Ricardo Breier, destacam a importância do evento festivo.

Blue eyes

Para reviver os grandes sucessos da carreira de Frank Sinatra, a Opus Promoções apresenta Sinatra 1915 Tribute, um tributo que vai homenagear o cantor norte-americano. Com estreia nacional marcada para o dia 4 de setembro, no Teatro do Bourbon Country, Gustavo Bing, intérprete de Sinatra, irá reproduzir clássicos acompanhado de 23 músicos e de Edu Martins, maestro e arranjador do espetáculo.

Ingrid Resing no evento promovido pelo Wills Bar, Dry Moments ENTITY_amp_ENTITY Drinks e Los Cinco

JEAN PITREZ/DIVULGAÇÃO/JC

múltiplas