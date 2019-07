Rafael Zimmer dos Santos está retornando para Doha, no Catar, na próxima semana, após passar as férias com a família em Bom Princípio. Ele aproveitou sua estada no Brasil para ir a Brasília onde manteve contato com o Itamaraty. Rafael foi autodidata em inglês, tendo sido aprovado em conceituadas universidades mundiais. Optou por cursar Relações Internacionais, na Georgetown University, no Catar. Ele também é atleta de futebol e integra a equipe U23, do Qatar SC, naquele país. Sua despedida foi com grupo de amigos na LOV, onde aconteceu a festa em ritmo do funk, com show de Kevin O Chris.

Lucas Salvadori e Eduardo Vasconcelos Difini na festa da LOV. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

Roberta Ribeiro e Lucas Souto no show de Kevin O Chris. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

Table

O Chef's Table estará novamente em Porto Alegre a partir de 14 de agosto. Nas quartas, quintas e sextas-feiras, grandes chefs do cenário nacional e internacional se encontram assinando um menu inédito. Em sua 4ª edição, e com apresentação do Grupo Zaffari, o evento desembarca, neste ano, no Instituto Ling, e o primeiro time a pilotar as caçarolas tem os chefs Antonio Park, Luiz Filipe Souza e Guga Rocha, nos dias 14, 15 e 16 de agosto.

Ao Belchior

Neste sábado, às 10h, os objetos remanescentes da loja Ao Belchior, primeiro antiquário de Porto Alegre, criado por Joaquim da Cunha, serão leiloados. Organizado por Julio Lovato e Daniel Chaieb, o pregão de centenas de caixas com todos os tipos de mercadorias ocorrerá no antigo depósito da loja, na rua André da Rocha, 278. A venda será feita por porteira fechada ao estilo do programa Quem dá mais?. A visitação será aberta 30 minutos antes do leilão, sem manuseio das peças.

Rosário Resto Lounge

Fernanda Carpenedo e Tiago Leite, da Leiteria 639 e do Rosário Resto Lounge, recepcionaram os convidados

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Agnes Olson e Nadine Olson curtiram a Amigos, Feijoada e Samba, no Rosário Resto Lounge. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC

Fit store

Tatiane Seibel inaugura, nesta quinta-feira, a Armazém Fit Store, loja 100% focada em produtos naturais, na Tobias da Silva. A unidade faz parte da franquia capixaba - considerada uma das principais redes de alimentação saudável do Brasil. No menu, o cardápio desenvolvido com alimentos saudáveis promete surpreender. O DJ Lê Araújo e o saxofonista Vini Netto assinam a trilha sonora da noite, com o projeto Sax & Phone.

múltiplas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fará, nesta quinta-feira, a palestra O Brasil encontrando o seu futuro. Será no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, em evento com patrocínio do Sicredi.

A Di Leone Eventi está lançando a Di Leone Eventi Corporate, e a primeira atração é no dia 12 de agosto, com a palestra Etiqueta do Século XXI, com Fabíola Lopes, da Signature Events.

A 4ª edição da Feijoadíssima by Bebeto Azevedo volta ao Plaza São Rafael, no dia 25 de agosto. A tarde gastronômica terá a presença de escolas de samba e os mais renomados passistas da capital.

Desembarca em Porto Alegre, neste sábado, o maior craque do funk brasileiro da atualidade. Por intermédio da B4F, MC Livinho apresentará, na Casa NTX, o seu repertório repleto de hits.