O beauty artist e fotógrafo Fernando Torquatto lançou, em evento na Casa de Cultura Mario Quintana, o livro que celebra seus 25 anos de carreira. A noite fashion contou também com a abertura de uma exposição sobre sua trajetória e um painel interativo. As ações são patrocinadas pela Renner. Nomes como Shirley Mallmann, Ivete Sangalo, Marina Ruy Barbosa, Costanza Pascolato, Gisele Bündchen, Fernanda Montenegro, Kate Moss e Xuxa já passaram pelas mãos e pelas lentes de Torquatto.

Paula Waskow na Casa de Cultura Mario Quintana

Patti Leivas conferiu o lançamento do livro

Terroir

Para celebrar a tradição e o cuidado na produção de vinho das pequenas bodegas, a importadora La Charbonnade traz a Porto Alegre o 7º Festival Vin du Terroir. Serão degustados mais de 170 rótulos de vinícolas boutiques da América do Sul e da Europa, no Instituto Ling, nesta quarta-feira. A mostra contará também com rótulos assinados por enólogos e produtores conhecidos no cenário internacional da vitivinicultura.

Música de cinema

Edson Néspolo e Ane Brocker com Kalil Sehbe Neto, diretor financeiro do Badesul, no Theatro São Pedro

/CLEITON THIELE/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC

A Orquestra Sinfônica de Gramado se apresentou no Theatro São Pedro para homenagear a 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Na ocasião, foram apresentadas trilhas de filmes como Cantando na Chuva, Piratas do Caribe, Frozen, O Rei Leão e Star Wars, com regência de Linus Lerner. Marcos Santuário, curador do festival, destacou que a apresentação integra o movimento que visa aproximar de Porto Alegre o evento da Serra. A noite contou com a presença da imprensa e autoridades.

Novelaria

Agosto inicia com novidades para os admiradores de trabalhos manuais e da lã natural. O evento As ovelhas são nuvens, que acontece no dia 4, na Casa Hermosa Novelaria, reúne produtores e artesãos para uma mostra que conta com marcas autorais, gastronomia, arte em lã e espaço kids. A proposta do encontro é promover uma discussão em torno dos cuidados e práticas sustentáveis no setor da moda e das artes manuais.

CasaCor

Livia Bortoncello em seu ambiente na CasaCor/RS

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

