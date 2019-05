75

684425

2019-05-20 03:00:00

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 20/05/2019. Alterada em 20/05 às 03h00min Movimento

Movimento foto 1 Carmen Ferrão e Silvia Rachewsky Lemos na Pompéia do Shopping Total

FERNANDO LACERDA/DIVULGAÇÃO/JC

A Lojas Pompéia recebeu convidados na sua loja do Shopping Total para o lançamento da 28ª edição da Revista Pompéia. Carmen Ferrão e sua equipe recepcionaram os convidados. Para ilustrar a temática âncora da revista, Movimento, também no editorial de moda, o ensaio feminino foi produzido pelo fotógrafo Thiago Bruno na estação e vagões do metrô da cidade de São Paulo, enquanto o ensaio masculino foi clicado por Ricardo Hegenbart, no Complexo Eólico de Osório. Ana Paula Ferrão Cardoso e Andrea Klemm no lançamento da revista. Foto: Fernando Lacerda/Divulgação/JC

Pelotas

A pediatra e hebiatra Susana Bruno Estefenon fará a palestra de abertura da 5ª Jornada Integrada de Pediatria, que será realizada em Pelotas, nos dias 6 e 7 de junho. O evento é promovido pelo Departamento de Pediatria da UFPel e o Núcleo de Pediatria do Curso de Medicina da UCPel, com o apoio da Sociedade de Pediatria do RS. O tema que Suzana abordará será Prevenção Cutting/Suicídio na Adolescência.

Moda

As irmãs Clarice e Mirna Iepsen na Maria Quitéria

/MARIANA CARLESSO/JC

As irmãs Clarice Iepsen e Mirna Iepsen receberam grupo de convidados em sua loja Maria Quitéria para apresentar os lançamentos da estação. Destaque para as malhas de cashmere importadas. Na ocasião Angélica Cortazzi também apresentou sua coleção de bijuterias finas com inspiração no oriente, com curadoria de Laura Correa. A tarde de moda contou com coquetel assinado por Renata Maranghello. A Maria Quitéria tem mais de 30 anos de tradição em elegância e bom gosto no vestuário feminino. Rosa Corrêa, Laura Corrêa, Angélica Cortazzi e Uri Lerrer. Foto: Mariana Carlesso/JC

Traço Afetuoso

A Gravura Galeria de Arte recebe, amanhã, a artista plástica Clara Pechansky mais Liana Timm e Flávio Tavares para um bate-papo com o público. O trio irá comentar a carreira e as obras da artista que estão em uma grande exposição na galeria. Além disso, o livro Clara Pechansky - O Traço Afetuoso estará à venda no dia. Na mostra a artista apresenta gravuras, desenhos e pinturas de sua carreira artística.

Mercado de eventos

Nesta quarta-feira um grupo de fornecedores do mercado de eventos reúne organizadores na Mahala Eventos, para brindar quem cria e produz as mais lindas festas da Capital. A noite terá um jantar com novidades do cardápio do chef Rafael Jacobi, seguido de festa, onde os profissionais apresentam seus lançamentos. A noite conta também com uma palestra do consultor estratégico Cássio Grinberg, com base no seu livro Desaprenda.

Paula Da Poian e Magda Walper no aniversário de Fernanda Sirena

/CLAITON DORNELLES /JC

múltiplas

Nesta segunda-feira a noite a Vineria 1976 promove a apresentação de sua programação do Wine

Weekend, que acontecerá de 14 a 16 de junho, em Gravataí. O evento tem o patrocínio da Trend Incorporações.

Michele Censi, do antiquário Art Rarus, dedicado a apreciadores de móveis e objetos com valor histórico em Caxias do Sul, representa com exclusividade, as criações de Sérgio Lopes na serra gaúcha.

No dia 31 de maio acontece o 11º Encontro Feminino de Corretoras de Seguros, uma promoção do Sindicato dos Corretores de Seguros do RS (Sincor-RS), no Salão de Eventos do Hotel Plaza São Rafael.

A última edição do Salão de Milão será o tema do bate-papo com empresários e profissionais gaúchos que circularam pela mostra italiana, amanhã na loja S.C.A Mobiliário Contemporâneo.