Colunas

Eduardo Bins Ely

Edição impressa de 16/05/2019. Alterada em 16/05 às 03h00min Individual

Leônidas Isdra, Pedro Martins, Sophie Isdra e Nicholas Bublitz

Aldemir Martins ganhou exposição individual na Bublitz Galeria de Arte com um vernissage bastante prestigiado. A relação do artista cearense com a Galeria Bublitz remonta à década de 1990. Martins fez sua primeira exposição individual no espaço da capital gaúcha em 1995. Ao todo, suas obras estiveram presentes em sete exposições na Bublitz. Dessas, quatro foram individuais. A abertura contou com a presença do filho do artista, Pedro Martins, e a visitação vai até o dia 8 de junho.

Agradecimento

A Santa Casa de Misericórdia realiza, no dia 21 de maio, no átrio de seu Centro Histórico-Cultural, uma homenagem aos parceiros do leilão beneficente Grandes Cavalos Salvando Pequenas Vidas. Com o objetivo de captar recursos para a maternidade Mário Totta da Santa Casa, o leilão ocorreu em novembro passado e arrecadou R$ 1,3 milhão. Os recursos estão sendo utilizados na aquisição de equipamentos para a UTI Neonatal.

Degustação

Luciano Bocorny Correa, CEO da CFL, e Cristiano Cruz, CEO da ONE Imóveis de Luxo, recebem convidados para degustação de exemplares exclusivos Veuve Clicquot apresentados por François Hautekeur, enólogo francês do grupo LVMH. O evento, no dia 21 de maio, faz parte do encerramento do showroom do empreendimento Voga Bela Vista. Roberta Jalfim assina o coquetel com menu da chef Ana Behar.

Ana Amélia Lemos prestigiou a posse de Sebastian Watenberg como presidente da Federação Israelita do RS

Desburocratização

Nesta sexta-feira, o Lide-RS recebe Paulo Uebel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, e Cláudio Gastal, secretário de Governança e Gestão Estratégica do Estado do Rio Grande do Sul, para um almoço-debate no Porto Alegre Country Club. O encontro tem o objetivo de apresentar os temas de desburocratização e digitalização da gestão pública para filiados e convidados da entidade.

Primeira-dama

No dia 20 de maio acontece, na Livraria Cultura, o lançamento do livro Uma mulher vestida de silêncio, de Wagner William. A obra aborda a vida de Maria Thereza Goulart, a mais célebre primeira-dama do Brasil com relatos inéditos de acontecimentos da vida íntima dos Goulart, que se misturam à vida política do País. A viúva do ex-presidente João Goulart, que foi considerada tão bela quanto Jaqueline Kennedy, até hoje inspira fascínio.



Bruno Bins Ely, entre os pais Flávio e Lia Benvenuti Bins Ely, em sua formatura em Computação na University of Minnesota

O Supper Rissul e No Ponto Carnes promovem, no dia 20 de maio, a Master Class Carnes do Dia a Dia, com a assadora Clarice Chwartzmann. O evento será exclusivo para um grupo de convidados.

O especialista em desenvolvimento pessoal e músico Carlos Catuípe Jr. lança, no dia 20 de maio, o livro Mente vencedora - O despertar de uma nova consciência, com sessão de autógrafos no Teatro da Imed.

Cada vez mais conquistando espaço no mercado da joalheria nacional, a Essere Joias passa a ter suas criações disponíveis na Farfetch Brasil, uma das plataformas de moda mais conceituadas do mundo.

O Laboratório Weinmann comemora 90 anos de uma trajetória de pioneirismo em exames laboratoriais no Estado. Para celebrar, foi criado o site suahistoriainspira.com.br, para abrigar histórias desta trajetória.