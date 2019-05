75

682156

2019-05-06 03:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 06/05/2019. Alterada em 06/05 às 03h00min Cinquentenário

Luís Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa, Shirley Tumelero e Marivaldo Tumelero, presidente do CIEE

MARIANA CARLESSO/JC

O CIEE-RS comemorou seus 50 anos de atividades no Rio Grande do Sul com um evento festivo no Teatro do CIEE. Marivaldo Antonio Tumelero, presidente, e Luiz Carlos Eymael, superintendente da entidade, foram os anfitriões da noite, que contou com uma apresentação da Orquestra Jovem do RS. Atualmente, o CIEE conta com 10 unidades regionais de atendimento aos 497 municípios do Rio Grande do Sul, mais de 50 mil empresas conveniadas e convênio com mais de duas mil instituições de ensino. Aquiles Dal Molin Júnior, presidente do Sinduscon, com Luiz Carlos Eymael, superintendente do CIEE. Foto: Mariana Carlesso/JC Cláudio Inácio Bins, Suzana Bins e Derly Fialho brindaram os 50 anos da entidade. Foto: Mariana Carlesso/JC

Alentejo

Esta noite acontece mais uma edição do Thai & Wine - Koh Pee Pee - Especial Dia das Mães, com os vinhos selecionados por Maria Amélia Duarte Flores, da Vinho e Arte. O jantar contará com a presença da enóloga Filipa Pato, filha de Luis Pato, cuja família há cinco gerações se dedica aos vinhos na região da Bairrada, em Portugal. Na ocasião será apresentado o raríssimo Sidecar, o vinho de ânforas elaborado no Alentejo, uma parceria entre Filipa e Susana Esteban.

Entretenimento

A Opus Promoções completou 43 anos de atuação ininterrupta no mercado do entretenimento. Uma das maiores e mais respeitadas produtoras de eventos e administradora de teatros em atividade em solo nacional, a empresa alça voos cada vez mais ousados e se projeta pioneira, criativa, atualizada e diversa no segmento cultural. Os eventos promovidos por ela já alcançaram um público superior a 12 milhões de pessoas.

Autógrafos

Karime Costalunga autografando sua obra

MARIANA CARLESSO/JC

A advogada Karime Costalunga lançou, no Instituto Ling, seu segundo livro: Direito do Meeiro do Sócio na Apuração de Haveres - Proposta de Interpretação da Legislação Civil, através da editora Quartier Latin. Com organização de Bettina Becker, da NB Eventos, a sessão de autógrafos acolheu amigos e interessados no livro, que conta com prefácios de Judith Martins-Costa e Ary Oswaldo Mattos Filho. A obra é resultado da defesa de Doutorado da autora junto à Ufrgs. Lívia Marcantonio Bortoncello e Suzana Chaves Barcellos na sessão de autógrafos. Foto: Mariana Carlesso/JC Andressa Neme da Silva Fritzen, Fátima Paludo e Sáloa Neme da Silva no Instituto Ling. Foto: Mariana Carlesso/JC

Múltiplas

Fernanda Sirena, acompanhada de Dody Sirena, reúne grupo de amigos e familiares, neste sábado, para brindar o aniversário dela. A celebração será na bela residência do casal, no bairro Três Figueiras.

Neste sábado o Hotel Deville Prime inicia a temporada de feijoada no Restaurante Ventanas. A abertura será com uma Feijoada do Bem, com renda para Oficina de Costura de Santa Rita de Cássia.

A peça Adolescer terá uma sessão especial no Dia das Mães. Na apresentação deste domingo, no Teatro da Amrigs, haverá uma homenagem feita pelo elenco e a plateia a todas as mães presentes.

O advogado Eugênio Hainzenreder Júnior, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresa-RS, passou a integrar o quadro de sócios do escritório Rossi, Maffini, Milman & Grando Advogados.