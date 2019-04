Debut ments[t].lastOutput = "", this.elements[t].onkeyup = !1, this.elements[t].onkeydown = !1, this.elements[t].value.length && (this.elements[t].value = this.elements[t].value.replace(/\D/g, "")) }, l.prototype.bindElementToMask = function (t) { for (var e = this, n = function (n) { n = n || window.event; var i = n.target || n.srcElement; o(n.keyCode) && setTimeout(function () { e.opts.lastOutput = i.lastOutput, i.value = a[t](i.value, e.opts), i.lastOutput = i.value, i.setSelectionRange && e.opts.suffixUnit && i.setSelectionRange(i.value.length, i.value.length - e.opts.suffixUnit.length) }, 0) }, i = 0, r = this.elements.length; r > i; i++) this.elements[i].lastOutput = "", this.elements[i].onkeyup = n, this.elements[i].value.length && (this.elements[i].value = a[t](this.elements[i].value, this.opts)) }, l.prototype.maskMoney = function (t) { this.opts = r(t), this.bindElementToMask("toMoney") }, l.prototype.maskNumber = function () { this.opts = {}, this.bindElementToMask("toNumber") }, l.prototype.maskAlphaNum = function () { this.opts = {}, this.bindElementToMask("toAlphaNumeric") }, l.prototype.maskPattern = function (t) { this.opts = {pattern: t}, this.bindElementToMask("toPattern") }, l.prototype.unMask = function () { this.unbindElementToMask() }; var a = function (t) { if (!t) throw new Error("VanillaMasker: There is no element to bind."); var e = "length" in t ? t.length ? t : [] : [t]; return new l(e) }; return a.toMoney = function (t, e) { if (e = r(e), e.zeroCents) { e.lastOutput = e.lastOutput || ""; var n = "(" + e.separator + "[0]{0," + e.precision + "})", i = new RegExp(n, "g"), o = t.toString().replace(/[\D]/g, "").length || 0, s = e.lastOutput.toString().replace(/[\D]/g, "").length || 0; t = t.toString().replace(i, ""), s > o && (t = t.slice(0, t.length - 1)) } var l = t.toString().replace(/[\D]/g, ""), a = new RegExp("(\\" + e.separator + ")$"), u = l.substr(0, l.length - e.moneyPrecision), p = u.substr(0, u.length % 3), h = new Array(e.precision + 1).join(""); u = u.substr(u.length % 3, u.length); for (var c = 0, f = u.length; f > c; c++) p += u[c]; if (!e.zeroCents) { var g = l.length - e.precision, m = l.substr(g, e.precision), v = m.length, y = e.precision > v ? e.precision : v; h = (h + m).slice(-y) } var b = e.unit + p + e.separator + h + e.suffixUnit; return b.replace(a, "") }, a.toPattern = function (i, o) { var r, l = "object" == typeof o ? o.pattern : o, a = l.replace(/\W/g, ""), u = l.split(""), p = i.toString().replace(/\W/g, ""), h = p.replace(/\W/g, ""), c = 0, f = u.length, g = "object" == typeof o ? o.placeholder : void 0; for (r = 0; f > r; r++) { if (c >= p.length) { if (a.length == h.length) return u.join(""); if (void 0 !== g && a.length > h.length) return s(u, r, g).join(""); break } if (u[r] === t && p[c].match(/[0-9]/) || u[r] === e && p[c].match(/[a-zA-Z]/) || u[r] === n && p[c].match(/[0-9a-zA-Z]/)) u[r] = p[c++]; else if (u[r] === t || u[r] === e || u[r] === n) return void 0 !== g ? s(u, r, g).join("") : u.slice(0, r).join("") } return u.join("").substr(0, r) }, a.toNumber = function (t) { return t.toString().replace(/(?!^-)[^0-9]/g, "") }, a.toAlphaNumeric = function (t) { return t.toString().replace(/[^a-z0-9 ]+/i, "") }, a }); // Mantem apenas a versão mais recente do script if (typeof dinForms == "undefined" || dinForms.version < 1.0) { var dinForms = { version: 1.0, onLoad: function () { // var forms = document.getElementsByClassName("formIntegration"); for (var k = 0; k < forms.length; ++k) { var inputElement = forms[k].getElementsByClassName("din-input-mask"); for (var i = 0; i < inputElement.length; ++i) { switch (inputElement[i].getAttribute("din-mask-type")) { case "DT": case "DH": var str = inputElement[i].getAttribute("format"); VMasker(inputElement[i]).maskPattern(str.replace(/D|M|A|Y|H/g, "9")); break; case "INT": VMasker(inputElement[i]).maskNumber(); break; case "FLT": var str = inputElement[i].getAttribute("format"); VMasker(inputElement[i]).maskMoney({separator: str}); break; } } } // var referer = document.referrer ? document.referrer.match(/:\/\/(.[^/]+)/)[1] : ""; var hostname = window.location.hostname; if (referer != hostname) { var jsonParams = {"url": window.location.href, "referer": document.referrer}; var cookieData = btoa(JSON.stringify(jsonParams)); dinForms.SetCookie("dinTrafficSource", cookieData, 90); } }, ValidateForm: function (form) { this.LimpaAvisos(form); /********************************************************/ // validação de cada tipo de campo /********************************************************/ var elem = form.elements; var enviar = true; for (var i = 0; i < elem.length; i++) { if (elem[i].type == "hidden") { continue } var classList = elem[i].className.split(" "); this.removeClass("field-error", elem[i]); elem[i].value = elem[i].value.trim(); if (classList.indexOf("type_EMAIL") != -1) { if (!this.validateEmail(elem[i].value)) { this.addClass("field-error", elem[i]); enviar = false; } } else if (classList.indexOf("type_DT") != -1) { if (elem[i].value != "" && !this.existDate(this.prepareDate(elem[i].value, elem[i].getAttribute("format")), false)) { this.addClass("field-error", elem[i]); enviar = false; } } else if (classList.indexOf("type_DH") != -1) { if (elem[i].value != "" && !this.existDate(this.prepareDate(elem[i].value, elem[i].getAttribute("format")), true)) { this.addClass("field-error", elem[i]); enviar = false; } } else if (classList.indexOf("type_PHN_NUM") != -1) { var fieldName = elem[i].getAttribute("hd-name"); var text = elem[i].value; var patPhone = /\d+/g; var res; var resultNum = ""; var resultDDI = ""; res = text.match(patPhone); if (res !== null) { resultNum = res.join(""); } form.elements[fieldName].value = ""; if (text != "" && resultNum.length < 3) { this.addClass("field-error", elem[i]); enviar = false; } else if (resultNum.length >= 3) { text = form.elements[fieldName + "_DDI"].value res = text.match(patPhone); if (res !== null) { resultDDI = res.join(""); form.elements[fieldName].value = resultDDI + resultNum; } else { this.addClass("field-error", form.elements[fieldName + "_DDI"]); enviar = false; } } } // CAMPOS OBRIGATORIOS if (classList.indexOf("field-required") != -1) { // Todos os campos não-LVM if (classList.indexOf("type_LVM") == -1) { if (elem[i].value.trim() == "") { this.addClass("field-error", elem[i]); enviar = false; } } // else lvm... if (classList.indexOf("type_LVM") != -1) { var hdName = elem[i].getAttribute("hd-name"); var ok = false; this.removeClass("field-error", form.getElementsByClassName("containerMultiple_" + hdName)[0]); // é o único caso que a classe é removida deste jeito var checkboxes = form.getElementsByClassName("chk_" + hdName); for (var j = 0; j < checkboxes.length; j++) { if (checkboxes[j].checked == true) { ok = true; break; } } if (!ok) { this.addClass("field-error", form.getElementsByClassName("containerMultiple_" + hdName)[0]); enviar = false; } } } } /********************************************************/ // Em caso de falha na validação... // Mensagem de Campo Obrigatório /********************************************************/ if (!enviar) { var msgError = form.getElementsByClassName("DinamizeDivMessageError")[0]; if (msgError && msgError.innerHTML.length) { msgError.style.display = "block"; } return false } /********************************************************/ // Escreve valores nos campos hidden (quando necessário) /********************************************************/ // Listas de Valores Multiplos (LVM) var lvmElements = form.getElementsByClassName("type_LVM"); var checkboxes, checkedValues; var hdName; for (var i = 0; i < lvmElements.length; i++) { hdName = lvmElements[i].getAttribute("hd-name"); checkboxes = form.getElementsByClassName("chk_" + hdName); checkedValues = ""; if (checkboxes.length > 0) { for (var k = 0; k < checkboxes.length; k++) { if (checkboxes[k].checked) { checkedValues += "|" + checkboxes[k].value; } } } checkedValues = checkedValues.replace("|", ""); form.elements[lvmElements[i].getAttribute("hd-name")].value = checkedValues; } // Datas this.setDateValues(form, "type_DT"); this.setDateValues(form, "type_DH"); // Floats var fltElements = form.getElementsByClassName("type_FLT"); for (var i = 0; i < fltElements.length; i++) { form.elements[fltElements[i].getAttribute("hd-name")].value = fltElements[i].value.replace(",", "."); } ; /********************************************************/ // finalizando... /********************************************************/ // se for preview... dá msg de sucesso e cai fora! var isPreview = form.elements["isPreview"]; if (isPreview) { dinForms.ResetFormValues(form); return false } // Se o form usa "msg", não faz action com redirect. var isMsg = form.elements["isMsg"].value; var redirectElement = form.elements["redirect-url-js"]; if (isMsg == "true" || (redirectElement && redirectElement.value != "")) { this.LoadingForm(form); return false; // posta o conteudo, mas não executa action do form } // Posta pro nosso receiver e este fará um redirect. return true; }, setDateValues: function (form, className) { var dtElements = form.getElementsByClassName(className); for (var i = 0; i < dtElements.length; i++) { if (dtElements[i].value == "") { continue; } form.elements[dtElements[i].getAttribute("hd-name")].value = this.prepareDate(dtElements[i].value, dtElements[i].getAttribute("format")); } ; }, // NOVO, apenas landing page SetCookie: function (cname, cvalue, exdays) { var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000)); var expires = "expires=" + d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/"; }, hasCaptcha: function (form) { // Detecta se existe este elemento (deprecated) de captcha. if (form.elements["dnz-captcha-google"] != undefined) { return true; } // Validação normal var action = form.getAttribute("action"); if (action === null) { return false; } action = action.split("/"); if (action.length == 8) { if (action[7] == 1) { return true; } } return false; }, LoadingForm: function (form) { // só para site e landingpage var isCaptcha = this.hasCaptcha(form); if (isCaptcha) { form.getElementsByClassName("DinamizeDivCaptchaMessage")[0].style.display = "none"; var recaptcha = form.elements["g-recaptcha-response"]; if (recaptcha.value === "") { form.getElementsByClassName("DinamizeDivCaptchaMessage")[0].style.display = "block"; grecaptcha.reset(); // ver se precisa return; } } // if (document.getElementById("DinamizeIframeFormIntegration") == undefined) { var ifrm = document.createElement("iframe"); ifrm.setAttribute("id", "DinamizeIframeFormIntegration"); ifrm.setAttribute("name", "DinamizeIframeFormIntegration"); ifrm.style.display = "none"; document.body.appendChild(ifrm); } if (this.GetCookie("dinTrafficSource")) { // MANTER COM ID, SÓ PRECISAMOS DE UM POR document if (document.getElementById("__dinTrafficSource")) { document.getElementById("__dinTrafficSource").setAttribute("value", this.GetCookie("dinTrafficSource")); } else { var ts = document.createElement("input"); ts.type = "hidden"; ts.name = "__dinTrafficSource"; // MANTER COM ID, SÓ PRECISAMOS DE UM POR document ts.id = "__dinTrafficSource"; ts.value = this.GetCookie("dinTrafficSource"); form.appendChild(ts); } } this.Spinner(form, true); // Usa um "img" para fazer uma requisição var imgReq = document.createElement("img"); imgReq.setAttribute("id", "DinamizeImgResponse"); imgReq.style.display = "none"; // redundancia imgReq.onload = function () { // LandingPage var redirectElement = form.elements["redirect-url-js"]; if (redirectElement && redirectElement.value != "") { location.href = redirectElement.value; } // Fim LandingPage dinForms.Spinner(form, false); dinForms.ResetFormValues(form) } imgReq.onerror = function () { dinForms.Spinner(form, false); // elemento deprecated var msgErrorDep = form.getElementsByClassName("divMessageError")[0]; if (msgErrorDep) { msgErrorDep.style.display = "block"; } var msgAlert = form.getElementsByClassName("DinamizeDivMessageAlert")[0]; if (msgAlert) { msgAlert.style.display = "block"; } } imgReq.src = form.getAttribute("action") + "/?" + this.serialize(form) + "&a=" + Math.floor((Math.random() * 99999) + 1); form.appendChild(imgReq); // if (isCaptcha) { grecaptcha.reset(); } }, Spinner: function (form, show) { // manter versão por compatibilidade? var submitElement = form.getElementsByClassName("dinSubmit")[0]; var spinnerElement = form.getElementsByClassName("spinner")[0]; if (show) { if (spinnerElement) spinnerElement.style.display = "block"; if (submitElement) submitElement.value = ""; } else { if (spinnerElement) spinnerElement.style.display = "none"; if (submitElement) submitElement.value = submitElement.getAttribute("original-value"); } }, GetCookie: function (cname) { var name = cname + "="; var decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); var ca = decodedCookie.split(";"); for (var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == " ") { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) == 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; }, ResetFormValues: function (form) { // jquery existe? if (typeof($) != "undefined") { // iCheck existe? if ((typeof($().iCheck) != "undefined")) { $(form).find("input[type=\"checkbox\"]:not(.cssOnly)").iCheck("uncheck"); } } var msgSuccess = form.getElementsByClassName("DinamizeDivMessageSuccess")[0]; if (msgSuccess) { msgSuccess.style.display = "block"; } var imgRequest = document.getElementById("DinamizeImgResponse"); if (imgRequest) { imgRequest.remove(); } form.reset(); }, LimpaAvisos: function (form) { var msgSuccess = form.getElementsByClassName("DinamizeDivMessageSuccess")[0]; if (msgSuccess) msgSuccess.style.display = "none"; var msgAlert = form.getElementsByClassName("DinamizeDivMessageAlert")[0]; if (msgAlert) msgAlert.style.display = "none"; var msgError = form.getElementsByClassName("DinamizeDivMessageError")[0]; if (msgError) msgError.style.display = "none"; // elemento deprecated, de landingPage var msgErrorDep = form.getElementsByClassName("divMessageError")[0]; if (msgErrorDep) msgErrorDep.style.display = "none"; var msgCaptcha = form.getElementsByClassName("DinamizeDivCaptchaMessage")[0]; if (msgCaptcha) msgCaptcha.style.display = "none"; }, validateEmail: function (email) { var re = /^([a-zA-Z0-9_.+-])+\@(([a-zA-Z0-9-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/; return re.test(email); }, prepareDate: function (date, format) { var newDate, time; format = format.substr(0, 10).replace("/", "").replace("/", "").replace("-", "").replace("-", ""); time = date.substr(10, 15); if (format == "DDMMAAAA") { newDate = date[6] + date[7] + date[8] + date[9] + "-" + date[3] + date[4] + "-" + date[0] + date[1]; } else if (format == "MMDDAAAA") { newDate = date[6] + date[7] + date[8] + date[9] + "-" + date[0] + date[1] + "-" + date[3] + date[4]; } else if (format == "AAAAMMDD") { newDate = date[0] + date[1] + date[2] + date[3] + "-" + date[5] + date[6] + "-" + date[8] + date[9]; } return newDate + time; }, existDate: function (date, time) { if (time) { if (date.length != 16) { return false; } } else if (!time) { if (date.length != 10) { return false; } date += " 00:00"; } var NEWDATE = new Date(date.replace("-", "/").replace("-", "/")); var strNewdate; var y = NEWDATE.getFullYear().toString(); var m = (NEWDATE.getMonth() + 1).toString(); var d = NEWDATE.getDate().toString(); var h = NEWDATE.getHours().toString(); var min = NEWDATE.getMinutes().toString(); strNewdate = y + "-" + (m[1] ? m : "0" + m[0]) + "-" + (d[1] ? d : "0" + d[0]) + " " + (h[1] ? h : "0" + h[0]) + ":" + (min[1] ? min : "0" + min[0]); if (date != strNewdate) { return false; } return true; }, addClass: function (classname, element) { var cn = element.className; if (cn.indexOf(classname) != -1) { return; } if (cn != "") { classname = " " + classname; } element.className = cn + classname; }, removeClass: function (classname, element) { var cn = element.className; var rxp = new RegExp("\\s?\\b" + classname + "\\b", "g"); cn = cn.replace(rxp, ""); element.className = cn; }, //funcao do google faz o serialize estilo JQuery serialize: function (form) { if (!form || form.nodeName !== "FORM") { return } var i, j, q = []; for (i = form.elements.length - 1; i >= 0; i = i - 1) { if (form.elements[i].name === "") { continue } switch (form.elements[i].nodeName) { case"INPUT": switch (form.elements[i].type) { case"text": case"hidden": case"password": case"button": case"reset": case"submit": q.push(form.elements[i].name + "=" + encodeURIComponent(form.elements[i].value)); break; case"checkbox": case"radio": if (form.elements[i].checked) { q.push(form.elements[i].name + "=" + encodeURIComponent(form.elements[i].value)) } break; case"file": break } break; case"TEXTAREA": q.push(form.elements[i].name + "=" + encodeURIComponent(form.elements[i].value)); break; case"SELECT": switch (form.elements[i].type) { case"select-one": q.push(form.elements[i].name + "=" + encodeURIComponent(form.elements[i].value)); break; case"select-multiple": for (j = form.elements[i].options.length - 1; j >= 0; j = j - 1) { if (form.elements[i].options[j].selected) { q.push(form.elements[i].name + "=" + encodeURIComponent(form.elements[i].options[j].value)) } } break } break; case"BUTTON": switch (form.elements[i].type) { case"reset": case"submit": case"button": q.push(form.elements[i].name + "=" + encodeURIComponent(form.elements[i].value)); break } break } } return q.join("&") }, }; } // if (document.readyState === "complete") { dinForms.onLoad(); } else { if (window.attachEvent) { window.attachEvent("load", dinForms.onLoad); } else { window.addEventListener("load", dinForms.onLoad); } }