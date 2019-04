75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 25/04/2019.

As irmãs Nora Teixeira e Bettina Becker recepcionaram os convidados

Eduardo Bins Ely

As debutantes da Casa NTX foram apresentadas para a imprensa durante coquetel onde as irmãs Nora Teixeira e Bettina Becker receberam os convidados. Na ocasião foi realizado o sorteio para a ordem de entrada das meninas no Baile das Debutantes, que será realizado no dia 26 de outubro, na Casa NTX. Também foi entregue a programação de eventos que antecedem o baile e preparam as jovens para a grande noite. O encontro contou com gastronomia do Chef Lucio e doces da Lucia Suñe.

Gramado

Neste sábado, ocorre o Seminário Lide Gramado 2019, reunindo lideranças políticas e empresariais. O encontro debaterá os caminhos para o desenvolvimento do Brasil, conectando com o Rio Grande do Sul e a Região das Hortênsias. Entre os palestrantes estão a deputada federal e líder do governo, Joice Hasselmann, o secretário de desenvolvimento do RS, Ruy Irigaray, o prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, e o presidente da Gramadotur, Edson Nespolo.

Dia do Rei

O Escritório Comercial da Holanda, seguindo a tradição do país, promove, neste sábado, o Dia do Rei. A festa mais popular dos holandeses, que saem às ruas vestidos com a cor laranja, será também celebrada em Porto Alegre, no PPKB Kitchen & Bar, com a presença do ministro-conselheiro da embaixada dos Países Baixos, Roderick Wols, da consulesa honorária da Holanda, Ingrid de Kroes e do representante do NBSO, Richard Posma.

Parceria

Uma reunião operacional, hoje, marca a parceria da Casa Cor RS com o Sheraton, que passa a ser o hotel oficial da mostra no RS. Além de sediar os eventos oficiais, o hotel oferecerá benefícios exclusivos para os hóspedes que visitam a cidade para acompanhar a mostra. Valdecir Santos, Vera e Karina Capaverde apresentarão as novidades da edição, que acontece de 23 de julho a 8 de setembro, no antigo Hospital da Criança Santo Antônio.

Lançamento

Roque Chies e Paulo Colnaghi no lançamento do Mês das Construtoras, no restaurante Coco Bambu

Closed Party

Foi lançada na semana passada a Luminous Closed Party Perrier Jouët Belle Époque, a festa mais exclusiva do final de semana de encerramento do Festival de Cinema de Gramado. A data é 23 de agosto e a balada está ainda mais exclusiva. A Luminous é criada e produzida pelo Green Valley, clube eleito quatro vezes o número 1 no mundo pela Oxygen, responsável pelos weekends mais concorridos do País, e pela agência MoreBass.

múltiplas

Acontece neste sábado a 10ª Edição da Festa à Fantasia do Grupo WRS, na WA Eventos. A noite terá premiação para as melhores fantasias e som de Dé & Thiago, Victor Piaz e o DJ Márcio Ferraz.

A operadora de turismo Uneworld promove hoje, na Pizzaria Bazkaria, o evento Grande Expresso Transiberiano, que irá abordar este destino inusitado conhecido também como a "viagem de uma vida".

Neste sábado acontece mais uma edição do projeto 300 On Broadway, no 300 Cosmo Dining Room. O espetáculo apresentado terá como temática o musical Cats, sucesso absoluto no mundo inteiro.

A 18ª edição do EChefs do Imama terá lançamento exclusivo na MaltStore da Padre Chagas, nesta sexta-feira, com almoço especial para os chefs que irão participar do evento, madrinhas e convidados.