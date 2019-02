75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 20/02/2019. Alterada em 20/02 às 01h00min Feijoada carioca

Hans Donner, Carla Lubisco e Alexis de Vaulx em ritmo de Carnaval carioca

Alexis de Vaulx comandou com maestria a sua Feijoada 2019, sábado passado, no Hotel Sofitel Ipanema, no Rio de Janeiro. O evento integra os preparativos para o Camarote Incentivo Brasil, um dos mais disputados do Carnaval carioca, na Marquês de Sapucaí. A tarde festiva teve animação da bateria da Grande Rio e show do Ginga Tropical. A renda do evento foi para a ONG Solidariedade França-Brasil. Entre as presenças, estiveram André Ramos e Gabriel Monteiro de Castro, que promoveram um drinque de aquece ao evento em sua residência da Gávea, e Hans Donner, que criou a identidade visual do Camarote, que este ano tem o tema A energia de um novo tempo.

Dia da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Associação Leopoldina Juvenil prepara uma programação especial para o dia 14 de março. A atração que homenageia as mulheres e seu papel na sociedade será a peça As três vidas de Miranda Flores, de Raphael Gama. Estrelada por Catharina Portugal, Giovana Adolpho e Lais Ledah, a trama apresenta a história de três mulheres em três décadas diferentes e que precisam enfrentar o drama de angústias perturbadoras.

Meditação

O Auditório Araújo Vianna será espaço para falar de filosofia zen, meditação, paz e felicidade, no dia 8 de março. E tudo isso pela voz de monja Coen Roshi, representante oficial da Ordem Soto Shu, do Japão, e que tem mais de 35 anos de vida monástica. A religiosa é uma das mulheres líderes budistas mais conhecidas, inclusive fora do Brasil. Coen é escritora, faz palestras e dá aulas no Japão, na Suíça e outros países.

Sucesso

Jacke Oliver e J. Oliver com Narcisa Tamborindeguy no Copacabana Palace

J. Oliver autografou o seu livro Atalhos do sucesso - Seja o herói de sua família e amigos, editado pela Liquidbook, na sala azul do Copacabana Palace. Empresário de sucesso no ramo do entretenimento, ele está à frente do Grupo Oliver, que engloba a rede de boates e restaurantes Coco Mambo. Na obra, J. Oliver compartilha suas experiências e a fórmula do sucesso, aprendida ao longo de quase trinta anos no ramo de bares e restaurantes.

Múltiplas

O IEE, em parceria com a Wow Aceleradora, Amcham, Endeavor e Tecnopuc, promove a primeira edição do Start Hub - Conectando Empreendedores, nos dias 8 e 9 de abril, durante o Fórum da Liberdade.

Pedro Borghetti e Neuro Jr. Duo, duas revelações da música regional, se apresentam nesta quinta-feira no Espaço 373. Eles vão mostrar um repertório com milongas, choros, tangos e chacareras.

Inspirado nos melhores resorts internacionais de luxo, o Grupo Marina Park lançou em uma área privilegiada de Capão da Canoa o Condomínio Murano, empreendimento imobiliário de alto padrão.

A 4ª edição da Virada Sustentável Porto Alegre acontece de 5 a 7 de abril, em cinco ecopontos: Casa de Cultura Mario Quintana, Vila Flores, Redenção, Praça Julio Mesquita e Centro Cultural da Ufrgs.