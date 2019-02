75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 19/02/2019. Alterada em 19/02 às 01h00min Múltiplos sentidos

Patrícia Bressani, Fábio Gomes e Bethânia Bressani Gomes na noite de estreia

MARIANA CARLESSO/JC

O Fuerza Bruta, sucesso no mundo todo, acumula mais de 6 milhões de espectadores apresentando muita criatividade, inovação e experimentação. A estreia do espetáculo Look up agitou a tenda montada junto ao Bourbon Shopping Wallig. Juan Pablo Boeira, da rede Bourbon Shopping, e Rodrigo Nascimento, do Rompecabezas, recepcionaram os convidados na noite de abertura. Entre as presenças estiveram Lucia e Luis Fernando Verissimo, Duca Leindecker, Patrícia Bressani e Fabio Gomes. O show do grupo argentino segue até o dia 24 de fevereiro.

Hang Loose

O Hang Loose Pro Contest passa a ter a Oi como naming rights do evento. O agora Oi Hang Loose Pro Contest se inicia hoje e vai até este domingo, novamente em Fernando de Noronha. Em sua 32ª edição, o mais tradicional campeonato de surf do Brasil retorna à ilha como etapa status QS 6000 do Circuito Qualifying Series, da World Surf League (WSL), com premiação de US$ 130 mil, sendo US$ 25 mil ao vencedor.

Intimista

Kleiton e Kledir fazem o quarto e último show do projeto Sons de verão, no Bali Hai, em Atlântida, neste sábado. Seguindo a característica do projeto, a dupla fará uma apresentação intimista, apenas os dois no palco. Os gaúchos receberam inúmeros prêmios e foram homenageados várias vezes, com destaque para o troféu de melhor álbum no Prêmio da Música Brasileira e da homenagem da Escola de Samba Caprichosos de Pilares.



Festa da Uva

O evento de abertura da 32ª edição da Festa Nacional da Uva, que ocorre de 22 de fevereiro a 10 de março, em Caxias do Sul, terá organização da Capacità. O convite partiu da presidente Sandra Maria Mioranzza Randon, primeira mulher a presidir a festa. Para marcar o início das atividades, será exibido um vídeo contando a história da colonização italiana. O ator Thiago Lacerda, embaixador do evento, participa da apresentação.

Corpo e mente

A nutricionista gaúcha Cris Zinelli, expert em receitas funcionais, será uma das atrações do Body & Soul. O evento, que ocorre nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Praia de Belas Shopping, terá aulas, palestras e ativações sobre saúde e bem-estar. O Body & Soul contará ainda com profissionais consagrados, como o nutricionista baiano Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, e o lutador de judô e jiu-jitsu carioca Chico Salgado.

Múltiplas

Henrique Frohlich e Anderson Caruso no summer lounge Take Away, no Complexo Las Ramblas

/THIAGO PITREZ/DIVULGAÇÃO/JC

No dia 27 de fevereiro, acontece a abertura da nova exposição do Museu Nacional do Calçado, na Universidade Feevale. A mostra Legado e memórias comemora os 50 anos da Feevale e os 20 anos do museu.

O Bourbon Country e o Bourbon Ipiranga inauguraram unidades da Track&Field, a maior marca brasileira de fitness e beachwear. A rede conta, agora, com um total de 200 lojas em todo o Brasil.

Gustavo Keunecke, fundador do Lado Gordo, vai lançar seu próprio hambúrguer no cardápio do Aussie Burger. O lançamento será nesta quarta-feira, na hamburgueria localizada na Marquês do Pombal.

Andréia Tissot Valmórbida assina a vitrine deste mês da Casa Bordini. O espaço, uma homenagem às mulheres, será lançado hoje. Andréia e Tanara Garcia de Abreu, proprietária da loja, recebem os convidados.