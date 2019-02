Tarde feliz

75

O Ora Felice recebeu, na edição passada, o colunista social Bebeto Azevedo, o consultor Thiago Soares e o produtor de eventos Rubens Fujimoto. O trio canoense colocou os presentes para dançar com uma playlist eclética e animada. Já nesta quinta-feira, o projeto que anima o verão no deck do Peppo Cucina, terá como DJs o ortodontista Marcos Maffei e a especialista em bem-viver, Carla Lubisco. A dupla promete boa música e muita agitação.

Mapear o caminho dos alimentos, de sua origem até o prato - esta é a missão da Plataforma Fartura - Comidas do Brasil. O projeto começa pelas Expedições Fartura, que já visitaram os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal pesquisando ingredientes, receitas e personagens da gastronomia. Este conhecimento é levado ao público em livros, filmes, plataformas digitais e festivais. Nos dias 23 e 24 de março, o evento chega à capital federal com o Festival Fartura Brasília, no Pontão do Lago Sul.