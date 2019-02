75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 14/02/2019. Churrascada

O lançamento oficial da edição gaúcha do evento Churrascada foi realizado no restaurante 20Barra9 do Iguatemi. Na ocasião, os empresários Rogério Debetti e Felipe Aversa, criadores do projeto, mais os sócios locais da Spark e do 20Barra9 apresentaram os detalhes da experiência gastronômica que será realizada no dia 6 de abril, no El Paraíso - Clube de Polo, em Viamão. São esperados em torno de mil pessoas no evento, que terá inúmeras atrações ao longo da tarde, incluindo uma partida de polo.

Feijoada no Rio

Alexis de Vaulx promove, neste sábado, a partir das 14h, sua Feijoada 2019 no Hotel Sofitel Ipanema, no Rio de Janeiro, em clima carnavalesco. A tarde gastronômica terá animação da bateria da Grande Rio, show Ginga Tropical mais o DJ MG. A renda do evento será revertida para a ONG Solidariedade França-Brasil. Entre as presenças confirmadas estão integrantes do corpo consular no Rio e uma turma de gaúchos que curtem a temporada carioca. A feijoada é um aperitivo ao camarote Incentivo Brasil, no Sambódromo.

Moda

A Universidade Feevale está com inscrições abertas para o curso Como criar e gerenciar uma marca de moda, com aulas de 16 e 23 de março. O curso é voltado a pessoas que desejam empreender neste mercado por meio do desenvolvimento de marca própria. As aulas serão ministradas pela professora Maíra Meira Nicoletti, especialista em Gestão de Negócios de Moda e mestranda em Design Estratégico.

Café de La Musique Floripa

Art sale

A Gravura Galeria de Arte apresenta, até o dia 9 de março, a primeira edição da exposição coletiva Art Sale. A mostra conta com gravuras, impressões sobre tela, esculturas e pinturas de artistas nacionais e internacionais, com descontos especiais. Participam nomes como Breno Nora, Ivan Pinheiro Machado e Marion Lunke. Outros 10 artistas internacionais que participaram da exposição Fiesta de Paz, em 2018, também estão na mostra.

Diversão

O Shopping Total promove, neste domingo, das 10h às 18h, a primeira edição do Total Fest - um evento repleto de cultura e diversão no Largo Cultural. Entre as atrações está o tradicional encontro de carros antigos com modelos ilustres como o Ford T Roadster 1926, promovido pelo Veteran Car Club. Já o Vinyl Market traz os melhores discos de vinil para compra e troca, com a curadoria do radialista Porã Bernardes e do músico Pancho Santos.

Múltiplas

Bruno Chateaubriand casa-se com o gaúcho Diogo Bocca neste sábado. A cerimônia será no Insólito Boutique Hotel & Spa, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com cerimonial de Raquel Abdu.

Com vista panorâmica de Ipanema, Cristo Redentor e a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Everest Grill 360° é uma boa pedida para almoços e jantares em alto astral na cobertura do Everest Rio Hotel.

O DJ gaúcho Don Jay comemora seu aniversário hoje com festa. A função será no Balcão Clandestino, em Ipanema, Rio de Janeiro. No local ele comandará, toda quinta-feira, a festa Peccato Party.

O show de Ed Sheeran em Porto Alegre ganhou mais um reforço. O gaúcho Tuca se junta ao já anunciado Passenger e completa o time da abertura para o cantor britânico, neste domingo na Arena do Grêmio.