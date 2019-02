Mudanças com diálogo

75

669163

2019-02-11 01:00:00

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, prometeu muito diálogo para implementar as mudanças necessárias para melhorar o ambiente de negócios no Estado. Sua palestra ocorreu no almoço promovido pelo Lide-RS no Country Club para uma plateia de empresários associados e teve como tema Metas e Desafios para o Rio Grande do Sul. Eduardo Fernandez, presidente do Lide-RS, e Gustavo Ene, CEO do Lide Brasil, deram as boas-vindas aos convidados do evento, que contou com o patrocínio de Dana, Icatu Seguros, Iesa e Safeweb.