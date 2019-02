Cumpleãnos

75

Olheiro

A empresária e maquiadora Giovana Duval foi escolhida para estrelar a nova coleção Winter 2019 da Anzetutto, com produção assinada pela Faro Comunicação Estratégica e cliques de Thiago Peraça. A pista do aeroclube de Eldorado do Sul foi passarela para a sessão fotográfica. Couros exóticos, animal print, mood western, aplicações e tons terrosos são as apostas da marca para a temporada mais fria do ano.

Jurerê

O Cafe de La Musique Floripa, em Jurerê Internacional, foi palco no sábado passado da festa Beach Sunset. Já neste sábado, acontece mais um tradicional agito à beira-mar. Será a Label Tropical Sunset. O duo Jetlag, formado pelos DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, e nomes como Fábio Serra, Aline Rocha, On'a Beat e Pedro Almeida & Dudu Linhares vão passar pela cabine do beach club.

Imersão asiática

A chef Flavinha Mello embarca neste fim de semana para a Ásia, para mais uma imersão cultural e gastronômica. Na sua segunda vez no continente, ela visitará Tailândia, Camboja, Laos e Vietnã, onde participará de três cursos de gastronomia que vão ditar as principais tendências do seu novo menu para eventos. As novidades serão apresentadas no final de março em um coquetel no espaço Lá Nos Fundos.