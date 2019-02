75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 06/02/2019. Alterada em 06/02 às 01h00min Festival

José Galló e Flávia Galló recepcionaram os convidados

O camarote da Renner foi um dos espaços mais concorridos do Planeta Atlântida, festival de música que agitou no fim de semana passado a sede campestre da Saba, em Atlântida. Flávia e José Galló, mais a equipe de marketing, auxiliados por Patti Leivas, recepcionaram os convidados que puderam customizar suas camisetas e incrementar o make up. Galló está confiante na chegada da Renner na Argentina após o sucesso da rede, que se iniciou no Rio Grande do Sul, e conquistou o Brasil e o Uruguai.

Liberdade

O tema do Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), será Brasil: aberto para reformas? O evento será realizado nos dias 8 e 9 de abril. Reconhecido internacionalmente como o maior evento de debates da América Latina pela Forbes, o encontro ocorrerá no Centro de Eventos da Pucrs. As inscrições estarão disponíveis a partir de amanhã, no site www.forumdaliberdade.com.br.

Picasso no Uruguai

Montevidéu terá a oportunidade, em março, de mergulhar na obra de Pablo Picasso. Chega ao país vizinho, diretamente da França, a primeira exposição do artista, que ocorrerá no Museu Nacional de Artes Visuais. A mostra do gênio espanhol terá aproximadamente 40 obras, do início do século XX até os anos 1970, com curadoria de Emmanuel Guigon, diretor do Museu Picasso de Barcelona. A visitação vai até o dia 30 de junho.

Dermatologia

A dermatologista Rachel Garcia embarca para os Estados Unidos, onde participa do American Brazilian Aesthetic Meeting, que ocorre na cidade de Park City, de 14 a 18 de fevereiro. O evento conta com grandes nomes da cirurgia plástica internacional, principalmente dos EUA e do Brasil. Rachel será responsável por ministrar duas aulas sobre preenchimentos.

Corte ao fogo

O Parador Casa da Montanha, em Cambará do Sul, promove, nos dias 15 e 16 de março, o evento Do Corte ao Fogo. A programação inclui workshops sobre cortes ministrados por especialistas, aulas de charcutaria, churrascos e jantares com o melhor da culinária local. O evento inicia com um jantar preparado pela chef Ana Heidel e a equipe do Alma RS, o restaurante do Parador.

Luciana Schiavon Lemos e Maria Julia Schiavon Lemos no festival de música em Atlântida

Múltiplas

No dia 14 de fevereiro acontece mais uma edição do Tour Gastronômico ViaVida, no Maré Brasil, em Xangri-Lá. A renda beneficia a Pousada Solidariedade, mantida pela ViaVida Pró-Doações e Transplantes.

A banda Workstation se apresenta no Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country nesta sexta-feira e sábado. No repertório, clássicos do pop e rock em versões originais e sucessos atuais.

O Coletivo Quântico estreia seu novo espetáculo, Os últimos dias de Alice Underground, na programação do Porto Verão Alegre. As apresentações serão de 8 a 10 de fevereiro, no Teatro de Arena.

Pelo calendário tibetano está sendo comemorado o ano de 2146. Para marcar a data, o restaurante Espaço Tibet, em Três Coroas, prepara uma programação especial nos dias 9 e 10 de fevereiro.