2019-02-03 22:29:51

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 04/02/2019. Alterada em 03/02 às 22h29min Filantropia

João e Elone Schneider Vontobel com Mohamed Parrini Mutlaq, superintendente executivo do HMV

/MARCELO G. RIBEIRO/JC

A família Vontobel fez uma expressiva doação filantrópica ao Hospital Moinhos de Vento (HMV) para a construção de sua emergência pediátrica, que levará o nome de Elone Schneider Vontobel. A assinatura do protocolo de intenções, que oficializou a doação dos recursos, contou com a presença dos empresários João, Ricardo e Rodrigo Vontobel mais a direção do HMV, representada por Eduardo Bier Correa, presidente do conselho; Mohamed Parrini Mutlaq, superintendente executivo; Luiz Antonio Nasi, superintendente médico; e João Krauser, chefe do serviço de pediatria.

Camarim

Porto Alegre ganhou um novo espaço cultural. Localizado na avenida Venâncio Aires, 877, o Camarim tem ambiente intimista, com pequenas exposições de arte, minibiblioteca, cafeteria, nail lounge e outras atividades artísticas. O multiespaço abriga, atualmente, uma mostra do fotógrafo Cláudio Etges, com uma série de imagens de dança nas décadas de 1980 e 1990. O espaço abre amanhã uma Feira de Arte que pode ser conferida até 16 de março.

Desafios

O Lide-RS promove, nesta quinta-feira, no Country Club, um almoço com associados da entidade, convidados e integrantes do poder público. O governador Eduardo Leite é o convidado, e o tema do encontro é Metas e desafios para o RS, propondo a exposição de ideias da nova gestão para o futuro do Estado. O presidente do Lide-RS, Eduardo Fernandez, destaca a importância de iniciar o ano com a presença de convidado tão ilustre.

Play

Amanda Mascarello participou do Inspira Mais, em São Paulo

/ZÉ ROBERTO MUNIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Amanda Mascarello levou seus tecidos estampados já para o verão de 2020 para o salão de design e inovação de materiais Inspira Mais, realizado em São Paulo. Sua empresa, A. Mascarello, produz estamparia pela técnica de sublimação, com maquinário de última geração e equipe própria de criação. Com sede em Porto Alegre, atende a confecções do Brasil inteiro. O tema do salão não poderia ser mais contemporâneo: Play.

Feijoada e samba

O agitado Alexis de Vaulx, que é responsável pelo camarote Incentivo Brasil, na Marquês de Sapucaí, comanda, no dia 16 de fevereiro, uma feijoada carnavalesca, a partir das 14h, no Hotel Sofitel Ipanema, no Rio de Janeiro. A animação da tarde gastronômica será da bateria da Grande Rio, show Ginga Tropical mais o DJ MG. A renda do evento será revertida para a ONG SFB - Solidariedade França-Brasil.

Múltiplas

A Associação Comercial de Porto Alegre promove amanhã a primeira edição de 2019 do Menu Porto Alegre, no Palácio do Comércio. O convidado é o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Junior

Artistas que participaram do LP Som Grande do Sul, lançado em 1978 pela Gravadora Continental, fazem show no dia 12 de fevereiro, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana.

O Brava Gastrobar promove amanhã degustação orientada de sete rótulos brancos, acompanhados de tábuas de queijos e charcutaria, no evento Volta ao Mundo em Sete Vinhos Brancos.

A jovem cantora gaúcha Brenda Band faz show amanhã, no Art &Tattoo Bar, com entrada franca. Ela sugere que doem alimento não perecível ou material de limpeza para as vítimas de Brumadinho.