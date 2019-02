Charuteiros

75

667861

2019-01-31 23:10:33

Rio de Janeiro

A designer de joias Betina Werner lançou, no Rio de Janeiro, sua coleção Resort, criada especialmente para o Brands Curator Office de Edu Santos, curador de marcas de luxo. Betina apresentou maxi colares e peças em madeira, com um luxuoso mix de matérias-primas, unindo metais com banhos diferenciados, couro e cristais. O evento foi para um grupo de convidadas, entre elas, a atriz Isabel Fillardis.

Diversidade

Gramado tem apostado no público LGBT para captar mais turistas. Em 2018, promoveu seu primeiro evento do gênero: a Copa Internacional de Futsal LGBT. Neste ano, a programação terá o Encontro Gramado LGBT 2019 e a 2ª edição da Copa Internacional de Futsal. O encontro ocorre de 6 a 8 de junho, com debates sobre o tema. Já nos dias 8 e 9, o ginásio Perinão de Gramado será palco dos jogos entre equipes do Brasil e do exterior.