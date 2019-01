75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 30/01/2019. Alterada em 29/01 às 23h12min Brilho na praia

Luciana Garcia, Josiane Camejo e Adriana Pires no encontro fashion

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Betinha Schultz e sua equipe receberam grupo de convidadas para conferir seus últimos lançamentos em joalheria. O encontro foi no sábado à tarde no Lumière Premium Lounge, em Atlântida. Roberta Jalfim organizou o evento, que contou com duas baianas típicas oferecendo as tradicionais fitas de Nosso Senhor do Bom Fim. Gabriela Schiavon Obino, que reside em São Paulo e está atuando na Schutz Calçados, mais o médico endocrinologista Ricardo Minuzzi, foram algumas das presenças.

No pátio

Celebrando o verão, a Associação Gaúcha de Microcervejarias promove seu primeiro evento amanhã, das 17h às 22h, no Pátio Ivo Rizzo, no bairro Moinhos de Vento. Cinco cervejarias participam: Al Capone, Babel, Diefen, Salva e Staunenbier, com diversos rótulos artesanais. Entre as atrações musicais estão o Samba e Amor Duo e os DJs Maumau e Egs. A programação terá também uma feirinha de marcas independentes.

In concert

De 1 a 9 de fevereiro, acontece o V Gramado in Concert - Festival Internacional de Música, com uma intensa programação com o melhor da música erudita em concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas, com artistas nacionais e internacionais. O evento vai reunir cerca de 300 alunos do Brasil e de países como Uruguai, Argentina, Costa Rica e Chile. O evento tem direção artística do maestro Linus Lerner e coordenação artística do maestro Leandro Libardi Serafim.

Gramado

Kim Barcellos e Denis Viana com a filha Lis na Fenin Fashion, realizada na semana passada em Gramado

/LIANE NEVES/DIVULGAÇÃO/JC





Caxias do Sul

Eron Rodrigues, chairman da Nova Marcenaria Brasileira, arma agito no rooftop do Vint Offices Exposição amanhã, em Caxias do Sul. O empresário reunirá designers e arquitetos para apresentar o preview da temporada 2019 de sua linha de móveis e objetos. O DJ Fernando Lazzaretti, residente das festas Carpe Vita e do 300 Cosmo Dining Room, desembarca na Serra para animar o encontro em clima de sunset.

múltiplas

Encerra hoje a temporada 2019 do show Juntos. Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro celebram sua amizade de décadas no palco do Sgt. Peppers.

Os convidados do Camarote Coca-Cola, no Planeta Atlântida, vão desfrutar de um menu assinado pelo Chef Aluisio Sabino, residente da Casa Vetro. O cardápio será com comidinhas mexicanas.

Leonardo Barboza promove leilão virtual de pinturas, móveis e objetos de uma residência na Zona Sul da Capital. Será hoje, a partir das 19h, pelo site

www.leonardobarboza.com.br.

A incorporadora Garst recebe hoje os futuros moradores do Unità, seu empreendimento no Menino Deus, para coquetel que marca a entrega das chaves e da escultura em aço Flexões II, de Vinicius Vieira.