Vida social Edição impressa de 28/01/2019. Praça Maurício

René Moura, Priscilla Ortiz, Bruno Bubadra e Alexandre Godoy lideram o empreendimento

MARIANA CARLESSO/JC

René Moura, Priscilla Ortiz, Bruno Bubadra e Alexandre Godoy receberam convidados no coquetel de inauguração do Cru Cheese & Drink, simpático espaço gastronômico instalado na Praça Maurício Cardoso. A casa oferece diversas opções de drinques, petiscos e tábuas de queijos. Uma das sugestões é o criativo milk shake de queijo. O projeto arquitetônico é de Fabiana Fagundes e conta com um grafite do artista plástico Jackson Brum.

Reconhecimento

A Rede Plaza de Hotéis recebeu, em Nova Iorque, um dos mais importantes prêmios do setor de hospitalidade, o Adrian Awards, considerado o Oscar do marketing digital para o turismo. O prêmio destaca, as melhores iniciativas on-line de marketing. A campanha trouxe o desenvolvimento de uma comunicação amigável para ratificar que a Rede Plaza é Petfriendly, ou seja, recebe animais de estimação em seus hotéis.



El Paraíso

No dia 6 de abril, a Churrascada, maior evento de gastronomia e entretenimento para amantes de churrasco no Brasil, desembarca em solo gaúcho, mais precisamente no El Paraíso Clube de Pólo, em Viamão. Liderado por Felipe Aversa, Gustavo Bottino e Rogerio Debetti o evento terá nove horas de assados e open food, a partir das 12h. Entre as atrações está a realização de um jogo de polo organizado por Caco Schuch.



Gourmet Street

A edição 2019 do Planeta Atlântida, que acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro na sede campestre da Saba, terá uma rua dedicada ao paladar dos planetários. A escalação gastronômica é eclética, assim como o line-up musical do evento. A Gourmet Street terá hambúrguer do Le Grand Burguer, chivitos e choripans uruguaios da Chica Parrila y Bar, a comida mexicana do Oak's e a culinária japonesa da Temakeria Sushito.



Atlântida

Paula e Carlos Lino no evento da Gravura Galeria de Arte em parceria com a Decor , em Atlântida

LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Design

A designer gaúcha Raquel Castedo, palestrou para a Society for History and Graphics - SHAG, no Maryland Institute College of Art, em Baltimore (EUA), instituição onde ela realizou parte de sua pesquisa de doutorado em Comunicação e Informação. A palestra versou sobre o design gráfico brasileiro contemporâneo, tendo como ponto de partida 1960, ano da criação da primeira faculdade de design no Brasil.



Shopping Iguatemi

Fabiano Dallazen e Paula Athanásio na inauguração da academia Bodytech, no Iguatemi

MARIANA CARLESSO/JC

múltiplas

A chef do restaurante Koh Pee Pee, Zelda Dal'Molin, ministra, nesta terça-feira, um workshop de gastronomia tailandesa seguido de jantar no Thai House, casa de eventos do Grupo Koh Pee Pee.

Será nesta quarta-feira a primeira sessão do CineMaterna de 2019. A ação, que acontece mensalmente no GNC Cinemas do Praia de Belas. O filme que será exibido, 14h, é Homem-Aranha no Aranhaverso.

Nesta quinta-feira, o Von Teese recebe mais um Sarau da Clara Corleone. O evento literário mensal, terá como tema Alegria, alegria, com participação das escritoras Claudia Tajes e Martha Medeiros.

No ano em que completa 20 anos, a Enfato Multicomunicação, liderada pelas jornalistas Raquel Boechat e Mariana Turkenicz, tem um novo sócio: Gabriel Campos, que já atua na empresa há mais de cinco anos.