Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 24/01/2019. Alterada em 23/01 às 23h10min Quintas quentes

QUINTAS - Legenda 1: Thomas Oderich, Mariana Lopes e Matheus Dutra no projeto Quintas Inside

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Eduardo Bins Ely

O empresário Eduardo Bier Corrêa recebeu uma turma descolada de embaixadores do projeto Quintas Inside do Dado Bier para um happy hour. A função tem agitado as noites de quintas-feiras no Royal Black Pub. Os DJs Mari Kruger e Nego Minas comandaram a edição da quinta-feira passada, que contou com apresentação do coreógrafo Renan Kunha em seu projeto Pop Funk, já conhecido por fazer coreografias com influenciadoras da Capital.

Olhares artísticos

A Oi promove, hoje, a abertura da exposição Oi Kabum Lab - Interferências19, no Oi Futuro Lab, debatendo sobre a arte em espaços públicos e a relevância dos olhares artísticos de coletivos de jovens da periferia. Também será possível percorrer um circuito de obras artísticas inéditas espalhadas ao ar livre no entorno do Oi Futuro Lab, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Na mostra, cerca de 50 artistas vão apresentar mais de 15 criações em multilinguagens.

Vindima

A Vinho e Arte apresenta seus passeios especiais da vindima conduzidos pela enóloga Maria Amélia Duarte Flores, natural da serra gaúcha e uma apaixonada pelo assunto. Neste fim de semana, o passeio percorre as caves históricas da Peterlongo, os jardins da Cave Geisse e a estrutura moderníssima da Chandon, no Vale dos Vinhedos. A programação fecha com um almoço, no domingo, na vinícola Luiz Argenta.

Zona Sul

A hamburgueria Bendizê, na Zona Sul, está promovendo uma experiência que é a cara do verão: uma tarde de velejada nas águas do Guaíba com open bar de bebidas a bordo, incluindo espumante, vinho branco, cerveja artesanal, Moscow Mule e suco orgânico. O passeio acontece neste sábado, com direito a apreciar o pôr do sol. Depois, os participantes serão recepcionados no Bendizê para degustar os hambúrguers da casa.

Projeto Verão

Inicia-se neste sábado, em Tramandaí, e no domingo, em Capão da Canoa, a edição 2019 do Projeto Verão da Caixa de Assistência dos Advogados do RS. Neste ano, a entidade levará sua equipe de saúde e atividades também para as areias de Torres, Laranjal e Cassino. Nessa última, em Rio Grande, ocorrerá, ainda, os torneios estaduais de Vôlei de Praia e de Beach Tennis. A CAA-RS está organizando os jogos em parceria com Sesc, OAB Rio Grande, e patrocínio da IBBCA Administradora de Benefícios.

Savarauto

múltiplas

São Paulo será o endereço de Arnold Schwarzenegger de 12 a 14 de abril. O ídolo virá ao Brasil para o evento que leva o seu nome, o Arnold Sports Festival South America 2019, no Transamérica Expo Center.

O Laghetto Stilo Higienópolis é o hotel oficial do Porto Verão Alegre 20 anos. Entre os nomes conhecidos que se hospedam por lá estão o escritor Carlos Nejar e o ator Tonico Pereira.

O Complex realiza, hoje, mais uma edição do Complex on Tap, com cervejas artesanais. Com curadoria da cervejaria FIL e apresentação da cervejaria Colorado, o evento terá também a presença da Cave Beer.

Entre as atrações confirmadas na primeira edição do Carnaval na Cidade, no Jockey Club, em São Paulo, estão a cantora Anitta e o DJ Alok. O evento acontece nos dias 2, 3 e 4 de março.