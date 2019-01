75

666419

2019-01-23 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 23/01/2019. Alterada em 23/01 às 01h00min Canudo

O formando Gustavo Dal Molin com os pais, Denise e Aquiles Dal Molin

/MARCO QUINTANA/JC

Gustavo Dal Molin comemorou sua formatura em Engenharia de Controle e Automação pela Pucrs e em Engenharia Elétrica pela Ufrgs com um elegante jantar no salão Imperatriz da Associação Leopoldina Juvenil. Sua irmã, Heloisa Dal Molin foi quem organizou a festa, que teve gastronomia de Cláudio Solano, bar com drinques da Equipe Mint e som da DJ Grasi Colombo. Denise e Aquiles Dal Molin Junior foram muito cumprimentados pela dupla formatura do filho.

Gramado

O empresário gaúcho Júlio Viana, um dos primeiros a investir em turismo de negócios no Brasil, sobretudo em eventos voltados para a indústria da moda nacional, promove até sexta-feira a Fenin Fashion RS. Cerca de 350 expositores e mais de 1.800 marcas estão no Serra Park, em Gramado, apresentando as melhores tendências para o outono-inverno 2019 em sua 23ª edição, com grande variedade, qualidade e preço justo.

Europa

O artista visual e fotógrafo Gilberto Perin abrirá duas exposições na Europa. A série inédita Fake Photos - composta de 11 imagens que misturam o conceito de fake fotos, fake news e o paradoxo de René Magritte, será exibida em Genebra, na Suíça, a partir de hoje. Já a série Sem Identificação, que foi exposta no Margs em 2018, entra em cartaz na A Pequena Galeria, em Lisboa, Portugal, no dia 7 de fevereiro.

Compartilhamento

Os escritórios compartilhados, mais conhecidos como coworking, crescem no País inteiro e em Porto Alegre não é diferente. O mais novo está localizado na Rua dos Andradas, 860, seguindo a tendência de revitalização do Centro Histórico. Trata-se do SZ Working, que juntamente com a rede Z Café, traz o conceito do Coffee Working. Agostinho Zucchi recebe convidados hoje, em um brunch, para apresentar o empreendimento.

OAB/RS

Rosita Wolfrid e Carlos Albuquerque Fontoura, que foi empossado como conselheiro da OAB/RS

/MARIANA CARLESSO/JC





Blues Machine

Um dos mais respeitados nomes do blues da atualidade, Calvin Vino Louden, que foi guitarrista e bandleader da Koko Taylor's Blues Machine, se apresenta amanhã no Instituto Ling. O músico já atuou com nomes como Bobby Rush, Cicero Blake, Otis Clay, Mighty Joe Young. Como muitos nomes da black music americana, Calvin começou tocando aos domingos, nos cultos da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

múltiplas

A comédia musical As Tias do Vinicius retorna de 25 a 27 de janeiro no Teatro Renascença. Escrita e dirigida por Pablo Trindade conta com o grupo Sem Contraindicação em cena.

O cantor gaúcho Márcio Celli, que reside em São Paulo, estará em única apresentação no dia 14 de fevereiro, às 20h, no Sesc Canoas, com o show homônimo ao CD Márcio Celli canta Adriana Calcanhotto.

Tradicional no mercado de cervejas desde a sua fundação em 1995, a Dado Bier agora aposta em um novo formato de bebida, com o lançamento da Hop Soda, sem álcool, feita à base de chás e lúpulo.

Com a chegada do verão o Hospital Blanc, está servindo para seus médicos e pacientes as delícias da chef Juliana Corrêa, que produz diariamente o brunch para a sala de estar médico.