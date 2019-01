75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Vida social Edição impressa de 22/01/2019. Alterada em 22/01 às 01h00min Plasticidade

O artista Paulo Favalli e Níveo Steffen, presidente da SBCP

DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JC

Foi concorrida e prestigiada a abertura da exposição Homo Machina - Esculturas, de Paulo Favalli nas Salas Negras do Margs. Esta é a primeira mostra individual do escultor, que é também cirurgião plástico. Com curadoria de José Francisco Alves, a exposição pode ser visitada até 13 de março. São 14 obras que têm como tema a anatomia humana. O presidente nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Níveo Steffen, prestigiou o colega.

Paraíso

Abre, neste sábado, na Fundação Iberê Camargo, a exposição Se o paraíso fosse assim tão bom, da artista britânica Cecily Brown. Com curadoria de Paulo Miyada, a exposição reúne obras que especulam sobre a ideia de paraíso. Para isso, traça diálogos com a história da arte, em contato com nomes tão diversos quanto Hieronymus Bosch, Michelangelo Buonarroti, Jan Brueghel e Peter Paul Rubens. Visitação até o dia 17 de março.



Sócrates

O texto Julgamento de Sócrates, do diretor Ivan Fernandes, livremente inspirado na obra de Platão, traz o ator Tonico Pereira ao Theatro São Pedro comemorando os seus 50 anos de carreira. O espetáculo dramatiza a defesa de Sócrates, no julgamento que o condenou à morte por envenenamento. As apresentações serão nos dias 26 e 27 de janeiro, dentro da programação da 20ª edição do Porto Verão Alegre.

Som de verão

A segunda edição do Ora Felice, no deck do restaurante Peppo Cucina, acontece nesta quinta-feira, a partir das 19h. O tradicional happy hour conta com convidados especiais comandando as escolhas musicais de cada noite. Desta vez, os DJs serão o publisher da revista WE Magazine, Luiz Jacintho Pilla; o empresário Julius Rigotto e este colunista. O patrocínio é de Carpe Vinum, Puklavec Family e L'aretuseo.

Sui Rooftop

Fernanda Braga em noite divertida no Sui Rooftop

/DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JC





On ice

O público brasileiro viajará com Moana durante o Disney On Ice Em Busca dos Sonhos. Esta produção totalmente nova reúne uma coleção de histórias inspiradoras composta por um elenco de personagens com o desejo de explorar as profundezas, as elevações e os horizontes de seus sonhos. Em Porto Alegre, as apresentações ocorrem de 14 a 19 de maio, no Ginásio Gigantinho.



múltiplas

Nicholas Bublitz e equipe desembarcam na Praia do Cassino hoje para mais um leilão de arte, na Sociedade Amigos do Cassino, em Rio Grande. O colunista Flávio Mansur apoia o evento.

A peça Tennessee, trabalho de conclusão do ano 1 do Curso de Formação de Atores da Casa de Teatro de Porto Alegre, segue em cartaz até este domingo, no Teatro do Museu do Trabalho.

Novidade gastronômica do bairro Moinhos de Vento, o Cru Cheese & Drink promove coquetel de inauguração esta noite. O espaço despojado e descolado fica localizado na praça Maurício Cardoso.

O empresário farroupilhense Rodrigo Dal Pizzol, ao lado da esposa Raquel Vieceli Dal Pizzol, apresenta, nesta quinta-feira, o restaurante Amuleto Del Fuego, em Caxias do Sul.