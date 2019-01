75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 17/01/2019. Alterada em 17/01 às 01h00min Inside

Thales Cousen e Leonardo Petry com os irmãos Cristina e Marcelo Geyer

A Dado Bier do Bourbon Country promoveu o lançamento do projeto Quintas Inside, que acontece todas as quintas-feiras de janeiro no Royal Black Pub. Na ocasião, foram apresentados os embaixadores da ação, entre os quais Thomas Oderich, Leonardo Petry, Rafaela Borba, Cristina Geyer, Thiago Veronez, Carina Brendler e Thales Cousen. A noite foi embalada pelos DJs André Ozzone e Mari Kruger. Esta noite segue a promoção tendo como atração as DJs Camila Vargas e Mari Kruger.

Contêineres

Betina e Leonardo Albuquerque na CasaBrasa Carniceria

Leonardo Albuquerque armou umas parcerias e montou um conjunto de contêineres na avenida Paraguassú, em Atlântida. A principal operação é a CasaBrasa Carniceria, com carnes especiais do Pampa e conveniências com produtos da Banca 43, Diego Andino Pâtisserie, D'vino & Bike, pães do Sabor de Luna e sorvetes da Bergalli. Um supercontêiner da cerveja artesanal Prost Beer e a parrilla degustação by Prado Bairro Cidade completam o lugar.

Projetos

Os arquitetos Luiz Fernando Rhoden e Tales Beier, da Recyklare - Projetos de Arquitetura, Conservação e Restauro, serão os curadores da 3ª Mostra Elite Design. Eles também comemoram o contrato com a Marinha Brasileira para o desenvolvimento de uma exposição permanente sobre seu patrono, o Almirante Tamandaré. O Pantheon fica em Rio Grande e terá objetos históricos, linha do tempo e material interativo, semelhante ao do Museu Naval, no Rio de Janeiro.

Academia

Dia 23 de janeiro a Bodytech Iguatemi inaugura sua unidade com conceito exclusivo da Rede Bodytech Company, que tem áreas integradas e um grande espaço destinado aos exercícios funcionais. A nova academia terá modalidades inéditas que se tornaram referência da rede, como HIIT (High-Intensity Interval Training), Cardio Burn, e Peak12. Os convidados serão recebidos com coquetel no dia 22.

Litoral

Natalia Fantoni com Rafael Camargo, que comanda o Café Soleil, no complexo Ramblas, em Atlântida

Para Caio

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, Deborah Finocchiaro divide o palco do Teatro Renascença no Porto Verão Alegre com o músico e ator Gustavo Petry no espetáculo Caio do Céu, baseado na obra de Caio Fernando Abreu. No dia 19 de janeiro, após a apresentação, acontece o bate-papo Porque Teatro, com a equipe da peça e mais um convidado do novo movimento Move - rede de artistas de Porto Alegre.

múltiplas

O Auris Group apresenta, amanhã, um dos mais belos e modernos projetos do litoral gaúcho, o Life Promenade, em Capão da Canoa. O empreendimento será apresentado por Lindomar Batista do Santos.

O presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, assumiu oficialmente o Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-RS, para a gestão 2019-2022, durante reunião extraordinária do CDE.

Ana Cristina Níquel comemora seu aniversário reunindo amigos hoje no Sui Rooftop, no Laghetto Viverone Moinhos. Quem também vai brindar troca de idade é Edu Kautz, diretor da Play Delivery.

Até o dia 2 de março é possível viver as experiências emocionantes que a vindima na Serra Gaúcha proporciona. A Vinícola Peterlongo, de Garibaldi, promove o Tour da Vindima Peterlongo.