75

665364

2019-01-15 21:46:00

A Gravura Galeria de Arte recebeu arquitetos parceiros para o almoço de premiação do programa de fidelidade 2018, realizado no Don Pallesi Ristorante, no Radisson Hotel. A arquiteta Regina Galbinski Teitelbaum, proprietária da galeria, entregou prêmios para os três primeiros colocados, que foram: José Paulo Tesche, Erika Listo e Ana Mähler. Já neste sábado, a Gravura, em parceria com a Decor , realiza o evento Atlântida Arte, na Loja Aria (Av. Paraguassu, 4.200).

Erika Listo e Ana Mähler no almoço, no Radisson Hotel. Foto: Eduardo Bins Ely/Especial/JC